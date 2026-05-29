Η σεζόν ολοκληρώθηκε και ήδη στον Παναθηναϊκό χτίζουν την επόμενη μέρα ενώ θα ξεκινήσουν από τους ισχυρούς τα προκριματικά του Conference League.

Δεν θα προλάβει να πάρει και πολλές... ανάσες ο Παναθηναϊκός καθώς στις 17 Ιουνίου, οι «πράσινοι» θα μάθουν τον αντίπαλο τους για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League για τα παιχνίδια της 23ης και 30ης Ιουλίου.

Ο ελληνικός σύλλογος θα βρίσκεται στους ισχυρούς του προκριματικού γύρου και θα αποφύγει σημαντικές δυνάμεις σε πρώτη φάση όπως ο Άγιαξ, η Μπράγκα, η Μπασακσεχίρ και η Κοπεγχάγη ενώ έχουν γίνει ήδη γνωστοί οι περισσότεροι πιθανοί αντίπαλοι.

Αυτοί είναι οι: Μαδέργουελ, Ντουνάιτσκα Στρέντα, Γκάις, Γκέτεμποργκ, Βαράζντιν, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Πακς, Ντέμπρετσεν, Ζίτομιρ, Τσερκάσκι, Ζελεζνίτσαρ, Κόπερ, Μπράβο, Τούρουν, Ζίμπρου Κισινάου, Βάλουρ, Άουντα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, Σέλμπουρν, Ντουκατζίνι, Βαλέτα και Κολερέιν.

Από εκεί και πέρα, στην εξίσωση θα μπουν και οι νικητές από τα ζευγάρια του 1ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης όπως οι Βίκινγκουρ, Φιορίτα, Ντέτσιτς, Ντίλα Γκόρι, Ζίλινα, Βοϊβοντίνα, Μπάτε Μπορίσοφ, Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Σαράγεβο, Αθλέτικ Εσκάλντες, Σεντ Τζόζεφς, Ντιναμό Τιφλίδας, Αλασκέρτ, Αλουμίνι, Τορπέντο Κουταΐσι, Ντέρι Σίτι και Βέστρι