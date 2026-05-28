Χρήστος Μανδάς: «Η Φιορεντίνα στο κόλπο»

Οι Ιταλοί υποστηρίζουν ότι η Φιορεντίνα έχει μπει στο παιχνίδι για την απόκτηση του Χρήστου Μανδά.

Ο Χρήστος Μανδάς στην παρούσα φάση είναι μεταξύ στο να παραμείνει στη Μπόρνμουθ ή να επιστρέψει στη Λάτσιο, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029.

Ο 24χρονος (17/9/01) διεθνής τερματοφύλακας, ωστόσο, φέρεται να βρίσκεται στη λίστα και της Φιορεντίνα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στην Ιταλία. Ο ρεπόρτερ Λορέρντσο Λεπόρε επισημαίνει ότι οι «βιόλα» θέλουν τον Μανδά, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο έμπειρος Ισπανός γκολκίπερ Νταβίντ Ντε Χέα.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ιταλοί: «Η Φιορεντίνα παρακολουθεί τον Χρήστο Μάνδα ως πιθανό αντικαταστάτη του Νταβίντ Ντε Χέα, σε περίπτωση που ο Ισπανός τερματοφύλακας φύγει από τη Φλωρεντία αυτό το καλοκαίρι.

Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους του Έλληνα γκολκίπερ, αν και ο ίδιος ο Μανδάς θα προτιμούσε να παραμείνει στη Μπόρνμουθ, τον σύλλογο όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως δανεικός και ο οποίος επιθυμεί να τον διατηρήσει, αλλά με ποσό χαμηλότερο από την τρέχουσα ρήτρα αγοράς των 17 εκατομμυρίων ευρώ με τη Λάτσιο.

 

Το προφίλ του Μανδά εκτιμάται επίσης από τον Γκατούσο, τον νέο προπονητή της Λάτσιο, ο οποίος φέρεται να έχει εντοπίσει τον Μανδά που επιστρέφει ως στόχο για την επόμενη σεζόν.

Η ΟΦΗ διατηρεί επίσης ποσοστό 10% σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταγραφή του παίκτη».

@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
     

