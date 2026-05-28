Χρήστος Μανδάς: «Η Φιορεντίνα στο κόλπο»
Ο Χρήστος Μανδάς στην παρούσα φάση είναι μεταξύ στο να παραμείνει στη Μπόρνμουθ ή να επιστρέψει στη Λάτσιο, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029.
Ο 24χρονος (17/9/01) διεθνής τερματοφύλακας, ωστόσο, φέρεται να βρίσκεται στη λίστα και της Φιορεντίνα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται στην Ιταλία. Ο ρεπόρτερ Λορέρντσο Λεπόρε επισημαίνει ότι οι «βιόλα» θέλουν τον Μανδά, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο έμπειρος Ισπανός γκολκίπερ Νταβίντ Ντε Χέα.
Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ιταλοί: «Η Φιορεντίνα παρακολουθεί τον Χρήστο Μάνδα ως πιθανό αντικαταστάτη του Νταβίντ Ντε Χέα, σε περίπτωση που ο Ισπανός τερματοφύλακας φύγει από τη Φλωρεντία αυτό το καλοκαίρι.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Οι μεταγραφικοί στόχοι με «σφραγίδα» Κόντη και η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση Τσαμπούρη
Έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους του Έλληνα γκολκίπερ, αν και ο ίδιος ο Μανδάς θα προτιμούσε να παραμείνει στη Μπόρνμουθ, τον σύλλογο όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως δανεικός και ο οποίος επιθυμεί να τον διατηρήσει, αλλά με ποσό χαμηλότερο από την τρέχουσα ρήτρα αγοράς των 17 εκατομμυρίων ευρώ με τη Λάτσιο.
Το προφίλ του Μανδά εκτιμάται επίσης από τον Γκατούσο, τον νέο προπονητή της Λάτσιο, ο οποίος φέρεται να έχει εντοπίσει τον Μανδά που επιστρέφει ως στόχο για την επόμενη σεζόν.
Η ΟΦΗ διατηρεί επίσης ποσοστό 10% σε οποιαδήποτε μελλοντική μεταγραφή του παίκτη».
𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘: Fiorentina are monitoring Konstantinos Mandas as a potential replacement for David De Gea, should the Spanish goalkeeper leave Florence this summer.— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) May 28, 2026
There has been a meeting with the Greek shot-stopper's representatives, though Mandas himself would prefer to… https://t.co/jF6m5tqmdD pic.twitter.com/63tsMmsKL8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.