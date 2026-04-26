Σενγκέλια στο Gazzetta: «Μας αντάμειψε το ποδόσφαιρο, να χτίσει ο ΟΦΗ πάνω στον τίτλο»

Ο κορυφαίος παίκτης του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, Λέβαν Σενγκέλια, μίλησε στο Gazzetta για την ιστορική επιτυχία του Ομίλου.

Ο ΟΦΗ, μετά από 39 χρόνια, έφερε και πάλι το Κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε του ΠΑΟΚ στον τελικό του Βόλου με 3-2 και σήκωσε την κούπα, έχοντας ως κορυφαίο τον Λέβαν Σενγκέλια.

Μπορεί ο Άαρον Ισέκα να αναδείχθηκε MVP, επειδή ανέλαβε την ευθύνη να εκτελέσει το πέναλτι που έκρινε το τρόπαιο, όμως το παιχνίδι του διεθνούς Γεωργιανού ήταν απλά... top class.

Εκτός από την εξαιρετική του τακτική ανταπόκριση ως δεξιός μπακ-χαφ στο 3-4-3 του Κόντη, κάτι που φάνηκε και από το ότι έκανε... αλλαγή τον Τάισον, ο 30χρονος winger συμμετείχε και στα τρία γκολ της ομάδας του!

Έπειτα από πλαγιοκόπηση του Σενγκέλια, ο Φούντας βγήκε σε θέση βολής στο γκολ της ισοφάρισης, από δική του μπαλιά προήλθε η φάση της ανατροπής από τον Νους, ενώ κέρδισε και το πέναλτι για το «χρυσό» γκολ.

Ο Γεωργιανός μίλησε στο Gazzetta για τον τελικό, μια δύσκολη σεζόν που τελείωσε με ονειρεμένο τρόπο και την πρόκληση της Ευρώπης ενόψει της νέας σεζόν.

«Ήταν η ώρα μας να κερδίσουμε, δεν μας αρκούσε να είμαστε φιναλίστ»

Λέβαν, συγχαρητήρια για τον ιστορικό θρίαμβο. Είμαστε λίγες στιγμές μετά την απονομή — ποιες είναι οι σκέψεις σου αυτή τη στιγμή;

«Ξεκινήσαμε πολύ δύσκολα τη σεζόν. Πιστεύαμε πως μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα, τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο και χρειάστηκε σκληρή δουλειά.

Μας αντάμειψε το ποδόσφαιρο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Επειδή χάσαμε πέρυσι τον τελικό, φέτος ήμασταν λίγο πιο έμπειροι και τώρα ήταν η ώρα μας να κερδίσουμε. Δεν μας αρκούσε να είμαστε φιναλίστ. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε».

Η χρονιά δεν ήταν εύκολη για σένα. Δεν ήσουν σταθερά βασικός και κάποια πράγματα δεν σου έβγαιναν στα ματς. Απόψε ήσουν πρωταγωνιστής, συμμετέχοντας και στα τρία γκολ. Πώς νιώθεις γι' αυτό;

«Ήταν δύσκολη χρονιά για μένα. Ο τρόπος που ξεκινήσαμε ήταν δύσκολος για την ομάδα και για μένα ειδικά. Όμως βρήκαμε δρόμο στο δεύτερο μισό της σεζόν, για να βρούμε το παιχνίδι και τον ρυθμό μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βοηθήσω την ομάδα στον τελικό».

«Ο Κόντης μάς έδωσε ό,τι χρειαζόμασταν, έκανε εκπληκτική δουλειά»

Σε ποιους αφιερώνεις αυτό το μεγάλο επίτευγμα;

«Ειλικρινά, το αφιερώνω στους οπαδούς μας που το περίμεναν τόσο καιρό. Σε ολόκληρο το νησί. Από πέρυσι που ήρθα, μου εξήγησαν πόσο σημαντικό είναι για τους Κρητικούς να κερδίσουν έναν τίτλο.

Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτούς και έπειτα για μένα. Πήραμε έναν μεγάλο τίτλο και του χρόνου μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό στην Ευρώπη».

Τι άλλαξε στην ομάδα ο Χρήστος Κόντης και, ενώ την ανέλαβε σε δύσκολη φάση, κατάφερε να την κάνει Κυπελλούχο;

«Μας έδωσε εμπιστοσύνη και την πίστη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και ότι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε καλύτερη ομάδα. Μας έδωσε ό,τι χρειαζόμασταν: να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πάντα υπάρχει κάτι που μπορείς να βελτιώσεις, αλλά από όταν ήρθε βελτιωθήκαμε πολύ με τη μπάλα. Μας πίστεψε και έκανε εκπληκτική δουλειά».

«Σπουδαίο για τον ΟΦΗ να παίζει Ευρώπη»

Η ομάδα του χρόνου θα παίξει σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με δεδομένο ότι το συμβόλαιό σου ολοκληρώνεται, του χρόνου θα είσαι μέλος της ομάδας σε αυτό το μεγάλο βήμα;

«Για την ώρα δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε. Το σημαντικό είναι ότι το κλαμπ θα είναι εκεί. Είναι σπουδαίο για τον ΟΦΗ να παίζει στην Ευρώπη».

Ποιο είναι το μήνυμά σου στον κόσμο του ΟΦΗ;

«Τους συγχαίρω και είμαι πολύ χαρούμενος που μοιραζόμαστε αυτές τις στιγμές».