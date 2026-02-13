Μπουχαλάκης στο Gazzetta: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο, να υπάρχει ενότητα και σεβασμός»

Ο αρχηγός του Παναιτωλικού, Ανδρέας Μπουχαλάκης, μίλησε στο Gazzetta για το μεγάλο «διπλό» επί της ΑΕΛ Novibet, το Σαββατιάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Παναιτωλικός έβγαλε την αντίδραση που έπρεπε μετά από επτά διαδοχικές ήττες, καθώς ισοπέδωσε την ΑΕΛ Novibet και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα». Φυσικά η... αξία αυτού του αποτελέσματος θα κριθεί και από την έκβαση του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο, τον οποίο ο Ανδρέας Μπουχαλάκης τον θεωρεί ακόμα πιο σημαντικό και από τον αγώνα της Λάρισας.

Ο διεθνής χαφ ήρθε στο φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδου και όχι απλά αλλάζει την εικόνα του Τίτορμου μόνο και μόνο με τη συμμετοχή του στην αρχική ενδεκάδα, αλλά χάρη στην ηγετική του προσωπικότητα πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο captain των Καναρινιών μίλησε στο Gazzetta για τον θρίαμβο στον Κάμπο, τη σημασία των 100 χρόνων, το δύσκολο ματς με τους Αρκάδες, τον Γιάννη Αναστασίου και την κομβική σχέση ομάδας - κόσμου.

«Η νίκη στη Λάρισα ήταν κομβική, βάλαμε τα εύκολα γκολ που μας έλειψαν»

Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο διπλό στη Λάρισα. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας αλλά και βαθμολογικής σημασίας...

«Ναι, αδιαμφισβήτητα έτσι είναι. Ήταν ένα κομβικό σημείο και για εμάς, μετά από ένα μεγάλο διάστημα κακών αποτελεσμάτων τόσο βαθμολογικά όσο και σε σχέση με το σερί που είχε η ΑΕΛ Novibet το τελευταίο διάστημα. Νομίζω ότι πήγαμε εκεί και από την πρώτη στιγμή δείξαμε πως ήμασταν εκεί για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.

Καταφέραμε να βάλουμε και κάποια "εύκολα" γκολ, που μας είχαν λείψει το προηγούμενο διάστημα, και από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Διαχειριστήκαμε σωστά το αποτέλεσμα και τους χώρους και φτάσαμε σε μια ευρεία νίκη».

Για τα γκολ που έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, έπαιξαν ρόλο και οι μεταγραφές στην επίθεση;

«Ναι, έτσι είναι. Όχι μόνο οι καινούργιοι παίκτες, αλλά γενικά ήρθε το εύκολο γκολ που δεν ερχόταν πριν. Αν δει κανείς τα παιχνίδια μας, είχαμε προηγηθεί μόλις σε ένα-δύο ματς όλο αυτό το διάστημα.

Όταν κυνηγάς συνεχώς στο σκορ, δεν είναι εύκολο. Το γκολ από νωρίς κάνει τα πράγματα πιο απλά και μας έλυσε τα πόδια, ειδικά σε μια περίοδο που η ψυχολογία μας δεν ήταν στο καλύτερο επίπεδο. Το ένα έφερε το άλλο».

Περάσατε περίπου ενάμιση μήνα ποδοσφαιρικής «κρίσης» με επτά διαδοχικές ήττες. Πώς το διαχειριστήκατε;

«Υπήρχε καλό κλίμα στην ομάδα, τόσο από τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο όσο και μεταξύ μας. Γνωρίζουμε το επίπεδό μας και τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν είμαστε όλοι μαζί και πιστεύουμε στο πλάνο και στις δυνατότητές μας. Κρατήσαμε την πίστη και τη συγκέντρωσή μας και συνεχίσαμε στον ίδιο δρόμο.

«Η ψαλίδα έχει μικρύνει, είναι εύκολο να τα ρίχνουμε στον προπονητή

Τι άλλαξε στη Λάρισα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα;

«Για μένα έπαιξαν ρόλο οι στιγμές. Με τον Λεβαδειακό δεχθήκαμε το 0-1 νωρίς, ενώ στη Λάρισα προηγηθήκαμε στο 2'. Όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ, ανοίγεται το παιχνίδι και αφήνεις κενά για να ισοφαρίσεις. Νομίζω το αντίστροφο έγινε στο παιχνίδι της Λάρισας.

Πλέον η ψαλίδα έχει μικρύνει αρκετά, αν εξαιρέσουμε τις τρεις-τέσσερις πρώτες ομάδες, Όλα τα παιχνίδια μπορείς να τα κερδίσεις ή να τα χάσεις. Οι λεπτομέρειες, η ατομική ποιότητα, ένα εύκολο γκολ ή μια καλή αμυντική λειτουργία μπορούν να σου δώσουν μεγάλη ώθηση».

Πώς διαχειρίστηκε ο Γιάννης Αναστασίου την κατάσταση στο δύσκολο διάστημα της ομάδας;

«Προσπάθησε να μας δώσει να καταλάβουμε ότι το έχουμε ξανακάνει, ότι έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες και έχουμε δείξει τι μπορούμε. Μας ζήτησε να μείνουμε πιστοί στο πλάνο, να πιστέψουμε ο ένας στον άλλο και στους εαυτούς μας, στην ομάδα και σε ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε.

Δεν υπήρξε αμφισβήτηση μέσα στην ομάδα. Μπορεί έξω να υπήρχε πίεση, αλλά εμείς ήμασταν δεμένοι, σαν οικογένεια. Μας ενοχλούσε η κατάσταση γιατί δεν θεωρούσαμε ότι την αξίζαμε, αλλά έπρεπε να το δείξουμε στο γήπεδο».

Οι ποδοσφαιριστές διαβάζετε και ακούτε διάφορα. Σας επηρέασε η παραφιλολογία για το μέλλον του προπονητή;

«Προσωπικά δεν ασχολούμαι και δεν διαβάζω. Δεν είχα εικόνα τι και πώς. Από τη δική μου πλευρά δεν πήρα χαμπάρι κάτι τέτοιο. Στη χώρα μας είναι εύκολο να τα ρίχνουμε στον προπονητή όταν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, αλλά εγώ δεν επηρεάστηκα».

«Ο κ. Αναστασίου έφερε ευρωπαϊκή αύρα στον Παναιτωλικό»

Ήρθες στην ομάδα με τον Γιάννη Πετράκη Πετράκη και τους τελευταίους μήνες συνεργάζεσαι με τον Αναστασίου. Ποιες είναι οι διαφορές στην ομάδα;

«Με τον κ. Πετράκη το διάστημα ήταν σύντομο και χωρίς πολύ "τριβή". Ήταν ένας μήνας με συνεχόμενα παιχνίδια, είχαμε δυο ματς Κυπέλλου, αγώνα κάθε τρεις μέρες, ταξίδια, ξεκούραση και λίγες προπονήσεις. Είχε δημιουργήσει μια ταυτότητα στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια και είναι καλός άνθρωπος.

Πριν μερικά χρόνια είχαμε συνεργαστεί στον Εργοτέλη και τον ήξερα. Ο κ. Αναστασίου έφερε μια πιο "ευρωπαϊκή" αύρα, τόσο στις προπονήσεις όσο και στον τρόπο παιχνιδιού, καθώς ήθελε ναι μεν να κρατήσουμε το τακτικό κομμάτι, αλλά να δημιουργούμε περισσότερο στο επιθετικό τρίτο.

Ο κ. Πετράκης προσπάθησε επίσης να αλλάξει κάποια πράγματα, επειδή τα προηγούμενα χρόνια έπαιζε με πεντάδα, αλλά η ομάδα είχε πολλούς νέους παίκτες και δεν υπήρχε ο χρόνος για ομοιογένεια».

Πώς βιώνεις την αλληλεπίδραση της ομάδας με τον κόσμο;

«Ο κόσμος είναι ζεστός και στα εκτός έδρας παιχνίδια δίνει δυναμικό "παρών". Στα εντός έδρας ίσως δεν μας βοηθάει που φτιάχνεται το γήπεδο, αν και τις περισσότερες φορές είναι σχεδόν γεμάτο.

Στο Αγρίνιο νιώθεις ότι η πόλη στηρίζει την ομάδα της, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια επαρχιακή ομάδα. Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουν μείνει έξι παιχνίδια για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Έρχεται και η ημερομηνία των 100 χρόνων, στις αρχές Μαρτίου, που θα είναι πολύ μεγάλο γεγονός για την πόλη και την ομάδα. Πρέπει να μείνουμε focus στο παιχνίδι μας, να δούμε τα ματς ξεχωριστά και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, ώστε να χαίρονται αυτά που βλέπουν».

«Πρέπει να σεβαστούμε τα 100 χρόνια, ακόμα πιο σημαντικό το ματς με τον Αστέρα AKTOR»

Είναι ξεχωριστή χρονιά λόγω των 100 χρόνων του Παναιτωλικού. Υπάρχει πίεση στην ομάδα;

«Θεωρώ πως η ομάδα έχει τα φόντα να βρίσκεται πιο ψηλά κάθε χρόνο και κάποια στιγμή να κάνει το βήμα παραπάνω, όταν είναι έτοιμη. Είναι σταθερή, οργανωμένη, με πολύ αξιόλογο προπονητικό κέντρο. Είναι μια οικογένεια.

Ο κ. Κωστούλας κάνει το καλύτερο δυνατό. Αξίζει στην ομάδα να κάνει κάτι καλύτερο και λόγω των 100 χρόνων ο κόσμος περιμένει το κάτι παραπάνω. Τα 100 χρόνια είναι κάτι που πρέπει να σεβαστείς και να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό και να γίνει το καλύτερο δυνατό.

Για μένα η μεγάλη εικόνα είναι πως η ομάδα πρέπει να είναι σταθερή και να αρχίσει σιγά - σιγά να κάνει το κάτι παραπάνω, επειδή έχει χτίσει αυτά τα χρόνια. Της αξίζει και έχει το προφίλ για να τα καταφέρει».

Έρχεται ένα δύσκολο ματς με τον Αστέρα AKTOR, o oποίος είναι κοντά στη βαθμολογία και στο Αγρίνιο δεν έχει χάσει την τελευταία δεκαετία...

«Είναι κομβικό παιχνίδι, όπως ήταν και στη Λάρισα. Όλες οι ομάδες είναι κοντά στη βαθμολογία. Κάθε τέτοιο ματς είναι "εξάποντο". Είναι εξίσου και μπορεί να έλεγα πιο σημαντικό ματς από αυτό με την ΑΕΛ Novibet. Πρέπει να έχουμε διάρκεια στην εικόνα μας και να συνεχίσουμε στο ίδιο επίπεδο».

Ποιο είναι το μήνυμά σου στον κόσμο ενόψει του ματς με τον Αστέρα AKTOR;

«Τους χρειαζόμαστε! Στα εύκολα και στα δύσκολα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ο στόχος είναι κοινός: να φτάσουμε τον Παναιτωλικό όσο πιο ψηλά γίνεται. Θα έρθουν δύσκολες, όπως ήρθαν, αλλά και καλές στιγμές. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ενότητα και σεβασμός. Όλα τα άλλα θα φανούν μέσα στο γήπεδο, τόσο από την πλευρά τους, όσο και από τη δικιά μας».