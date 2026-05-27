Ο ΟΦΗ κινείται για δύο παίκτες του Παναιτωλικού που έχει ζητήσει ο Χρήστος Κόντης, τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και τον Χρίστο Σιέλη, ενώ προχωράνε οι εξελίξεις στην κάλυψη του κενού που άφησε ο Σάββας Τσαμπούρης και το τμήμα scouting.

Στον ΟΦΗ μπορεί να «έσκασε» ξαφνικά η απόφαση του Σάββα Τσαμπούρη να αποχωρήσει από το πόστο του και να μετακομίσει στην Τρίπολη για λογαριασμό του Αστέρας AKTOR, μαζί με το τμήμα σκάουτινγκ που αποτελούσαν ο Χρήστος Παπαντωνόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος, όμως το κλαμπ συνεχίζει κανονικά τον σχεδιασμό του για την ερχόμενη... ευρωπαϊκή σεζόν της ομάδας.

Άλλωστε, όπως είναι γνωστό για τον τρόπο λειτουργίας των Κρητικών στα μεταγραφικά, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο προπονητής. Εν προκειμένω, ο Χρήστος Κόντης έχει ζητήσει δύο παίκτες που εκτιμά ιδιαίτερα και οι οποίοι την περασμένη σεζόν διετέλεσαν αρχηγοί του Παναιτωλικός. Ο λόγος για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και τον Χρίστο Σιέλη.

«Γάμος» με καθυστέρηση... ενός έτους

Αναφορικά με τον διεθνή χαφ, ο κόουτς του ΟΦΗ τον έχει ξεχωρίσει για την ποιότητα, την εμπειρία και την προσωπικότητά του. Όπως είναι γνωστό, ο Όμιλος αποτελεί ιδιαίτερα θελκτικό προορισμό για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή, ενώ μπορεί ηλικιακά (33) να βρίσκεται πάνω από το ηλικιακό όριο που «στοχεύουν» στο κλαμπ, όμως σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχει ισορροπία και με πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα βοηθούν τους γύρω τους. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η αποχώρηση των Χουάν Νέιρα και Βασίλης Λαμπρόπουλος και, συνεπώς, η ομάδα χρειάζεται στα αποδυτήριά της παίκτες που θα προσφέρουν με την προσωπικότητά τους.

Ο Μπουχαλάκης έκανε μια γεμάτη σεζόν με τον Παναιτωλικό, με 34 εμφανίσεις (1 γκολ - 1 ασίστ), όντας ιδιαίτερα σημαντικός παίκτης στο πλάνο του Γιάννης Αναστασίου. Το συμβόλαιο του Έλληνα μέσου με τον Τίτορμο έχει ισχύ για ακόμα έναν χρόνο, όμως στο ΒΑΚ γνωρίζουν πως υπάρχει μια (βατή) ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία έχει ισχύ μέχρι τον Μάιο.

Εφόσον συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και ο Ηρακλειώτης μέσος αποφασίσει να «σπάσει» το συμβόλαιό του και να επιστρέψει στην πόλη του, τότε ο «γάμος» Μπουχαλάκη - ΟΦΗ θα γίνει με... καθυστέρηση ενός χρόνου. Την περασμένη σεζόν, ενώ ο Έλληνας χαφ ήταν επί της ουσίας κλεισμένος, ο τότε τεχνικός διευθυντής του κλαμπ, Νίκος Νταμπίζας, ήταν εκείνος που άναψε «κόκκινο», καθώς ήταν ο μοναδικός που δεν τον ήθελε. Κάπως έτσι η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε και ο πολύπειρος μέσος υπέγραψε, στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, στα Καναρίνια.

Η εισήγηση του Κόντη για Σιέλη

Όσον αφορά τον Χρίστο Σιέλη, μπορεί να μην έχει την εμπειρία του Μπουχαλάκη, όμως και ο διεθνής Κύπριος είναι παιδί με προσωπικότητα και γι’ αυτό ήταν κι εκείνος εκ των αρχηγών του Τίτορμου. Ο Παφίτης κεντρικός αμυντικός βρίσκεται σε εξαιρετική ηλικία (26 ετών), αγωνίζεται χρόνια στην Ελλάδα και τον γνωρίζει άριστα ο Χρήστος Κόντης.

Ο προπονητής των Κυπελλούχων είχε συνεργαστεί με τον Σιέλη το 2024, όταν ανέλαβε τον Βόλος στο φινάλε της σεζόν και κατάφερε να τον σώσει με σχετική ευκολία. Ο Κόντης είχε βασικό τον Κύπριο σέντερ μπακ και, από τη στιγμή που το συμβόλαιό του με τον Παναιτωλικό ολοκληρώνεται, ζήτησε να γίνει κίνηση για την απόκτησή του.

Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε εξέλιξη, όμως, όπως και στην περίπτωση του Μπουχαλάκη, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία. Για τον Μπουχαλάκη, όπως αναφέραμε, θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα τα επόμενα 24ωρα, ενώ μένει να πάρει την απόφασή του και ο Σιέλης.

Η απόφαση για τον αντι-Τσαμπούρη

Παρά την αποχώρηση του Σάββα Τσαμπούρη, στον ΟΦΗ δεν σταματά η κινητικότητα στον τομέα του αγωνιστικού σχεδιασμού και αυτό επιβεβαιώνεται από τις δύο παραπάνω μεταγραφικές υποθέσεις που δουλεύονται αυτές τις ώρες. Στους Κρητικούς, ο Χρήστος Κόντης είναι αυτός που αποφασίζει για τα μεταγραφικά, έχοντας έναν ρόλο... βρετανικού τύπου μάνατζερ, ενώ στο κομμάτι των στελεχών υπάρχει η «ασφάλεια» του Ηλίας Πουρσανίδης, η παρουσία του οποίου αποτελεί εγγύηση για την ομαλή λειτουργία του κλαμπ.

Όσον αφορά την επόμενη μέρα, στο ΒΑΚ ψάχνουν έναν Team Manager και νέους σκάουτερ, καθώς η απόφαση του διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, Μιχάλη Μπούση, είναι πως δεν θα αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας της ομάδας, όπως έγινε επί παραδείγματι την περσινή σεζόν με τη (σύντομη) συνεργασία με τον Νίκο Νταμπίζα ως τεχνικό διευθυντή.

Οι Κρητικοί ψάχνουν ένα στέλεχος με ανάλογο προφίλ με εκείνο του Τσαμπούρη και φυσικά Έλληνα, με τις επιλογές της αγοράς να μην είναι και... απεριόριστες. Θυμίζουμε πως, όταν είχε αναλάβει ο μέχρι πρότινος υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ, έκανε τα πρώτα του βήματα ως στέλεχος, ενώ ο Όμιλος δεν έχει διστάσει ποτέ να δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, όπως είχε κάνει και στην περίπτωση του Γιώργος Σίμος.

Το δεδομένο είναι πως ο ΟΦΗ πολύ σύντομα θα καλύψει το κενό που άφησαν ο Σάββας Τσαμπούρης και οι Μάρκος - Παπαντωνόπουλος και φυσικά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θυμίζουμε πως το περασμένο καλοκαίρι οι Κρητικοί έχασαν ένα από τα κορυφαία στελέχη του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Μηνάς Λυσάνδρου, όμως εν τέλει η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η κορυφαία στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Μάλιστα, αυτό συνέβη ενώ το πρώτο μισό της χρονιάς ήταν δύσκολο, καθώς δεν βγήκε η προσπάθεια αλλαγής της δομής με την προσθήκη του ρόλου του τεχνικού διευθυντή. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και τότε ο ΟΦΗ έδειξε προσαρμοστικότητα και το φινάλε τη χρονιάς τον βρήκε Κυπελλούχο και... Ευρωπαίο!