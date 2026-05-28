Στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως η συζήτηση περί αναδιάρθρωσης και για ένα πιο ανταγωνιστικό και γεωγραφικά ισορροπημένο πρωτάθλημα θα επιστρέψει σύντομα.

Η πρόταση για αύξηση των ομάδων της Stoiximan Super League από 14 σε 16 δεν πέρασε στο Δ.Σ. της λίγκας, ωστόσο στον ΠΑΟΚ θεωρούν και πιστεύουν ότι η συζήτηση μόνο τελειωμένη δεν θεωρείται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το αντίθετο. «Η κουβέντα», λένε στη Μικράς Ασίας, «μόλις άνοιξε».

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 11 ψήφους από τις 15 για να εγκριθεί και ουσιαστικά αποτελεί ήδη παρελθόν, τουλάχιστον όσον αφορά τη σεζόν 2026-27. Κι όμως, πίσω από τους αριθμούς και τις ψήφους, υπάρχει μια ουσιαστική κουβέντα που άνοιξε και δύσκολα θα κλείσει. Γιατί μπορεί πολλοί να απαξίωσαν δημόσια την πρόταση, όμως στην πραγματικότητα αρκετοί μέσα στο ποδόσφαιρο δείχνουν να αποδέχονται τη λογική ενός πιο ανοιχτού και γεωγραφικά πιο ισορροπημένου πρωταθλήματος.

Στον ΠΑΟΚ θέλουν να ξεκαθαρίζουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. «Η πρόταση δεν ήταν δική μας», αντίθετα λένε, «ήταν μια πρωτοβουλία ομάδων της περιφέρειας», την οποία ο Δικέφαλος επέλεξε να στηρίξει, θεωρώντας ότι οι λεγόμενες «μικρές» ομάδες πρέπει να ακούγονται ισότιμα μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στην Τούμπα πιστεύουν εδώ και χρόνια στην έννοια της αποκέντρωσης και στη λογική ενός πιο ανταγωνιστικού πρωταθλήματος, με περισσότερες πόλεις, περισσότερες έδρες και μεγαλύτερη εκπροσώπηση ολόκληρης της χώρας.

Η σκέψη είναι απλή. Με 16 ομάδες, περισσότερες γεωγραφικές περιοχές θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται στη Super League, περισσότερα γήπεδα θα είχαν ζωή και το πρωτάθλημα θα αποκτούσε διαφορετική δυναμική.

Παράλληλα, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι το σημερινό μοντέλο με playoffs και playouts έχει φτάσει πλέον στα όριά του. Η λογική διαφορετικών γκρουπ, με ομάδες να υπολογίζουν πολλές φορές τι τις εξυπηρετεί περισσότερο βαθμολογικά, δεν θεωρείται υγιής για το ίδιο το προϊόν του πρωταθλήματος.

«Θέλουμε μία καθαρή κούρσα 30 αγωνιστικών, όπου όλα θα κρίνονται ισότιμα μέσα στο γήπεδο», είναι η λογική που κυριαρχεί στην «ασπρόμαυρη» πλευρά.

Στον ΠΑΟΚ υπενθυμίζουν, επίσης, πως ήταν από τους συλλόγους που πίεσαν τα προηγούμενα χρόνια για πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, για την έλευση ξένων διαιτητών, για τη χρήση του VAR και συνολικά για ένα πιο σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Υπάρχει και κάτι ακόμη που βάζουν πολύ έντονα στη συζήτηση. Το γεγονός πως με το υπάρχον σύστημα σχεδόν όλα κρίνονται τον Απρίλιο και τον Μάιο, σε μια περίοδο όπου οι ποδοσφαιριστές έχουν ήδη φτάσει στα όρια της σωματικής και πνευματικής εξάντλησης, ειδικά για ομάδες που ξεκινούν τη σεζόν από τον Ιούλιο λόγω Ευρώπης. Και κάπου εκεί, όπως υποστηρίζουν στον Δικέφαλο, πολλές φορές οι στόχοι κρίνονται περισσότερο από συγκυρίες, τραυματισμούς και λεπτομέρειες, παρά από τη συνολική εικόνα μιας ολόκληρης χρονιάς.