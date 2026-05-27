Δεν πέρασε το αίτημα της αναδιάρθρωσης της Stoiximan Superleague, αφού δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία.

Στο εν εξελίξει ΔΣ της Stoiximan Superleague τέθηκε σε ψηφοφορία το θέμα της αναδιάρθρωσης μετά από αίτημα που έγινε με την επιστολή που κατέθεσαν οι πέντε ομάδες. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν επτά ψήφοι υπέρ, επτά κατά και ένα λευκό. Κάπως έτσι δεν επετεύχθη η απαραίτητη πλειψοφία για να περάσει η πρόταση, αφού απαιτούνταν 11/15 ψήφους και επιβεβαιώθηκε το χθεσινό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Πάμε τώρα να δούμε πως καταμερίστηκαν οι ψήφοι. Οι επτά που ψήφισαν υπέρ ήταν οι πέντε ομάδες που έστειλαν την επιστολή και ξεκίνησαν το όλο θέμα, δηλαδή η ΑΕΛ, ο Πανσερραϊκός, ο Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR και ΠΑΟΚ, καθώς και ο Λεβαδειακός και η ΕΠΟ.

Οι επτά ομάδες που καταψήφισαν την πρόταση ήταν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Το μοναδικό λευκό της διαδικασίας ανήκε στον Ολυμπιακό.