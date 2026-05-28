Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε τη δεύτερη επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του συλλόγου, μια μαύρη limited edition εμφάνιση αφιερωμένη στις ρίζες του Δικεφάλου και τη σύνδεση Θεσσαλονίκης και Κωνσταντινούπολης.

Η δεύτερη επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη εμφάνιση.

Είναι μια διαδρομή μνήμης. Ένα κομμάτι ιστορίας ραμμένο πάνω σε ύφασμα. Μια φανέλα που ενώνει την Κωνσταντινούπολη με τη Θεσσαλονίκη και θυμίζει σε όλους από πού ξεκίνησαν όλα για τον Δικέφαλο.

Μετά την κλασική «ασπρόμαυρη» ριγέ, που έγινε ανάρπαστη και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ σχεδόν από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ παρουσίασε τώρα τη δεύτερη επετειακή εμφάνιση της σεζόν 2026-27.

Μια μαύρη φανέλα με έντονο συμβολισμό και ξεχωριστή αισθητική.

Η νέα εμφάνιση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Macron και το σχεδιαστικό της τμήμα, έχοντας πάνω της αποτυπωμένα κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις που κουβαλούν όλη την ιστορία του συλλόγου και πλέον ενώνονται πάνω στη νέα φανέλα του ΠΑΟΚ.

Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά.

Η ιδιαίτερη τεχνοτροπία εκτύπωσης δημιουργεί ανάγλυφη υφή πάνω στο ύφασμα, ενώ το μαύρο και το ανθρακί διαχωρίζονται με ασημί σιρίτι. Το λογότυπο που χρησιμοποιείται είναι το ιστορικό τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση με τις ρίζες του συλλόγου.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Από την Κωνσταντινούπολη στην Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις, μία ομάδα, μία φανέλα, 100 χρόνια ιστορίας.

Η δεύτερη από τις επετειακές φανέλες που κυκλοφορεί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια ζωής του Συλλόγου είναι αφιερωμένη στις ρίζες της ασπρόμαυρης οικογένειας, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Macron και το σχεδιαστικό της team, και απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης. Δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν τη νέα φανέλα μοναδική. Η ιδιαίτερη τεχνοτροπία εκτύπωσης δημιουργεί ανάγλυφη υφή πάνω στο ύφασμα. Το λογότυπο που χρησιμοποιείται είναι το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο. Το μαύρο και το ανθρακί χρώμα διαχωρίζονται με ασημί σιρίτι.

Στο κάτω μέρος της φανέλας, μια ειδική «ταινία» αναγράφει: «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ». Η πλήρης ονομασία. Η μνήμη της καταγωγής, ραμμένη πάνω στη φανέλα.

Πρόκειται για Limited Edition φανέλα, κάτι που αναγράφεται και πάνω στο ίδιο το προϊόν. Θα διατίθεται μέσα σε ειδικό κουτί συσκευασίας και θα χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, ως η επίσημη εκτός έδρας φανέλα της ομάδας».