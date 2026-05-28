Στον δρόμο για την επιστροφή του στον Πειραιά βρίσκεται ο Δημήτρης Στουρνάρας καθώς θα αποτελέσει τον αντί-Μπότη στο ρόστερ της νέας σεζόν στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για τουλάχιστον δύο τερματοφύλακες καθώς τόσο ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης όσο και ο Νίκος Μπότης δεν θα ανανεώσουν το συμβόλαιο τους και θα μείνουν ελεύθεροι από τους Πειραιώτες.

Για τον δεύτερο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τον... εκλεκτό σε ένα δικό τους παιδί. Ο λόγος για τον Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος είναι ο εκλεκτός για να τοποθετηθεί τρίτος στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων έπειτα από τη γεμάτη σεζόν που είχε με τον Ηρακλή, οδηγώντας τον στην άνοδο στη Stoiximan Superleague.

Ο 24χρονος πορτιέρε αποτελεί γέννημα-θρέμμα του Ολυμπιακού έχοντας αγωνιστεί στον Πανιώνιο και από το καλοκαίρι του 2024 βρισκόταν στον Γηραιό με τον οποίο μέτρησε συνολικά 40 συμμετοχές με 26 γκολ παθητικό και 19 ανέπαφες εστίες.