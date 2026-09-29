Συζήτηση ανάμεσα στους δύο Μεξικανούς, Αρμάντο Γκονζάλες και Ορμπελίν Πινέδα, έγινε για την ποδοσφαιρική ζωή στην Ελλάδα, με τον τελευταίο να κάνει δηλώσεις σχετικά με όσα πρόκειται να συναντήσει ο συμπατριώτης του.

Ο Ορμπελίν Πινέδα όντας πρώην παίκτης της ΑΕΚ ρωτήθηκε για την προσαρμογή του συμπατριώτη του, Αρμάντο Γκονζάλες, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό. Ο 30χρονος μέσος μάλιστα ανέφερε πως οι δυο τους είχαν μία συζήτηση σχετικά με ό,τι πρόκειται να στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των αγώνων για την εθνική ομάδα του Μεξικού, η οποία θα δώσει δύο φιλικά με το Περού (30/9) και τις ΗΠΑ (4/10).

Θεωρεί πως είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης ο οποίος μέσω της προσπάθειας του θα εκτιμηθεί από τους Έλληνες θεατές του ποδοσφαίρου και του ευχήθηκε να έχει συνεχή άνοδο στην πορεία του.

«Συζητήσαμε κάποια πράγματα για το πώς είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ξέρουμε την ποιότητά του ως παίκτη και ότι πετυχαίνει πολλά γκολ. Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι του εύχομαι καλή επιτυχία, να συνεχίσει να βάζει πολλά γκολ. Ο κόσμος εκεί θα τον αγαπήσει για όσα θα δείξει και για την αφοσίωσή του. Το αποδεικνύει από την πρώτη μέρα. Του εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσει να τα πηγαίνει εξαιρετικά», είπε συγκεκριμένα.