Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta η Ατλέτικο Παραναένσε έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέι και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό.

Τις τελευταίες μέρες υπάρχει έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομα του Ροντινέι και την Ατλέτικο Παραναένσε ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο βραζιλιάνικος σύλλογος όχι μόνο έχει μπει δυναμικά στην απόκτηση του 34χρονου ακραίου μπακ αλλά έχει κάνει μία άκρως δελεαστική πρόταση προς τον ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, η Ατλέτικο προσφέρει συμβόλαιο 3,5 ετών με παρόμοιες ετήσιες απολαβές με αυτές του Ολυμπιακού, κάτι που βάζει σε σκέψεις τον Βραζιλιάνο αμυντικό και όχι άδικα, καθώς στην ηλικία που βρίσκεται, η πρόταση της βραζιλιάνικης ομάδας μοιάζει ιδανική για τον ίδιο.

Να θυμίσουμε πως παρότι έχει συνεργασία με τους «ερυθρόλευκους» για ακόμη έναν χρόνο, η Ατλέτικο Παραναένσε κάνει μεγάλες προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, ωστόσο από την πλευρά των Πειραιωτών, δεν θα δείχνουν διάθεση να επιτρέψουν τον επαναπατρισμό του Ροντινέι.

Οριστικές αποφάσεις θα παρθούν μετά τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, όταν και ο ίδιος θα πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του.