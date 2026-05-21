Ροντινέϊ: «Δεν ξέρω εάν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό μου, το αφήνω στον ατζέντη μου που είναι πιο έξυπνος»

Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ μίλησε στη βραζιλιάνικη Globo όπου ανάμεσα στα άλλα στάθηκε και στον Ολυμπιακό και το συμβόλαιό του.

Ο Ροντινέι είπε αρκετά πράγματα σε συνέντευξή του στη Βραζιλία. Στις δηλώσεις του στη Globo αρχικά στάθηκε στο θέμα του χαρακτήρα: «'Το να είσαι καλός άνθρωπος είναι ένα πράγμα το να είσαι κορόϊδο και ανόητος είναι κάτι άλλο'. Αυτό το έμαθα από τον θείο μου πολύ καιρό πριν. Ο θείος μου από το Τατούι όταν ήμουν μικρός.

Μου είχε πει 'Ρόντι, το να είσαι καλός άνθρωπος είναι ένα πράγμα. Το να είσαι ανόητος είναι κάτι άλλο'. Και αυτό είναι αληθές.

Είμαι ένας καλός άνθρωπος αλλά όχι ανόητος. Ο κόσμος μπορεί να λέει α ο Ρόντι είναι τόσο αστείος (εννοεί από πλευράς χιούμορ). Αλλά δεν είμαι ανόητος. Είμαι οικογενειάρχης και έχω 3 κόρες. Έχω οικογένεια. Το να κάνεις αστεία και να θεωρείσαι αστείος λόγω του χιούμορ σου δεν σημαίνει ότι είσαι ανόητος».

Ως προς το μέλλον του απάντησε ότι «ζω κάθε μέρα την φορά. Δεν κλείνω πόρτες στη Βραζιλία γιατί είναι ένα μέρος που αγαπώ. Είναι το στιλ του ποδοσφαίρου που αγαπώ.

Το να παίζω Libertadores, στη βραζιλιάνικη Λίγκα και το Κύπελλο είναι εξαιρετικό. Το αγαπώ. Τις προάλλες συζητούσαμε με τον Ορτέγα που ήμασταν αντίπαλοι στο Libertadores το 2022 όταν έπαιζε στη Βελέζ. Του είπα 'κάποιες φορές μου λείπει το Libertadores'. Και μου λέει 'ναι 'Ρόντι'. Μου λείπει το να παίζω σε αυτήν την διοργάνωση. Ήταν τόσο καλά'.

Οπότε αυτά ήταν που είπαμε. Δεν είναι ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου να τελειώνω την καριέρα μου εδώ (στον Ολυμπιακό). Δεν είναι αυτό. Είναι οι ευκαιρίες και τα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Έχω άλλον έναν χρόνο συμβολαίου και δεν ξέρω εάν θα ανανεωθεί ή εάν θα το εκπληρώσω χρονικά αυτό το συμβόλαιο ή εάν μία ομάδα από τη Βραζιλία ενδιαφερθεί. Δεν το ξέρω. Αυτά τα αφήνω στα χέρια του ατζέντη μου που είναι πιο έξυπνος από εμένα στο να διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα».