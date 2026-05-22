Ολυμπιακός: Η Ατλέτικο Παραναένσε και το στοπ του Μεντιλίμπαρ για Ροντινέι
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Globo στη Βραζιλία η Ατλέτικο Παραναένσε έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Ροντινέι, τον Βραζιλιάνο μπακ - εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος παίκτης έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο και με βάση τις ίδιες πηγές στην Ατλέτικο βλέπουν ότι υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στο να τον κλείσουν αλλά έχουν ήδη κάνει τις κινήσεις τους.
Όπως διαρρέουν οι Βραζιλιάνοι έχουν κάνει κρούση προς τους Πειραιώτες σε φάση ερώτησης. Επίσης οι διαπραγματεύσεις - νεότερες επαφές θα προκύψουν μέσα στις προσεχείς ημέρες, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Πάντως από το ρεπορτάζ αυτό που υπάρχει είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να αφήσει τον Ροντινέι. Τον θέλει στο ρόστερ των Πειραιωτών για τη νέα σεζόν.
