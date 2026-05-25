Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στη Λεωφόρο, με τον εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκη Φύσσα να δίνει το παρών.

Υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, του «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία αιμοδοσία στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς κάθε ηλικίας φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο έδωσαν δυναμικό «παρών» στη σημαντική αυτή δράση κοινωνικής προσφοράς, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της αλληλεγγύης και της στήριξης προς τον συνάνθρωπο.

Στη δράση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Βαγγέλης Σουφλέρης, ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης, καθώς και ο βοηθός προπονητή και Youth Development Phase Coach της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Γιούρκας Σεϊταρίδης, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή, καθώς και το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» και το Ε.ΚΕ.Α. για τη συνεργασία σε μια δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».