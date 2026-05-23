Όπως είχαμε αναφέρει μέσα στην εβδομάδα ο Παναθηναϊκός και ο Γιάκομπ Νέστρουπ ήταν πολύ κοντά να κλείσουν το deal και απομένουν μόνο οι υπογραφές, οι οποίες είναι πιθανό να πέσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Ο Δανός τεχνικός ήταν εξ' αρχής ο πρώτος στόχος των «πρασίνων» κι εκείνοι επικέντρωσαν όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα κι εκείνος να έρθει στην Αθήνα για να τεθεί επί τάπητος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν.

Οι δύο πλευρές έχουν ήδη δώσει τα χέρια όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας κι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες, θα ρυθμιστούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, που απομένουν, ώστε να υπάρξει πλήρης συμφωνία και να κλείσει το θέμα.