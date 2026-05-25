Στο νοσοκομείο «Σισμανόγλειο» βρίσκεται ο Σπύρος Μαραγκός, ο οποίος συνεχίζει τον αγώνα ενάντια στην σπάνια νόσο που τον ταλαιπωρεί.

Ο Σπύρος Μαραγκός συνεχίζει τον... γολγαθά, αφού νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο εξαιτίας της σπάνιας νόσου (ALS ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα) που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια. Εκείνος θα παραμείνει εκεί για τον επόμενο ενάμιση μήνα κάνοντας μία θεραπευτική αγωγή για να αντιμετωπίσει όσο καλύτερα γίνεται την κατάστασή του.

Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος προσωπικά έχουν δηλώσει «παρών» για κείνον και βρίσκονται στο πλευρό του από την πρώτη κιόλας μέρα συμβάλλοντας με τον οποιονδήποτε τρόπο είναι δυνατόν προκειμένου να τον βοηθήσουν στη δύσκολη αυτή κατάσταση.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Σπύρος Μαραγκός, που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στους «πρασίνους» φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι για μία ολόκληρη επταετία (1990-1997) κατά την οποία πανηγύρισε μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα (1990, 1991, 1995, 1996) και τρία Κύπελλα (1991, 1993 και 1994).