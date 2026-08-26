Μυκονίου: «Οι πιθανές επιλογές του Νίστρουπ για τον ''τελικό'' με τη Χράντετς Κράλοβε»
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (27/08-20:00) τη Χράντετς Κράλοβε εκτός έδρας στο παιχνίδι που θα κρίνει το ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, μετά την... αυτοχειρία των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ και το 2-2 που διαμορφώθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Το Gazzetta βρίσκεται εκεί και μέσω του απεσταλμένου του, Σωτήρη Μυκονίου σας μεταφέρει τα τελευταία νέα λίγες ώρες πριν από το ματς που θα κρίνει το ευρωπαϊκό μέλλον του «τριφυλλιού».
Εκείνος αναφέρθηκε στην κρισιμότητα που έχει το παιχνίδι αυτό για τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και όχι μόνο, μίλησε για τις επιλογές που αναμένεται να κάνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ όσον αφορά την ενδεκάδα που θα παρατάξει ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία που θα έχει ο κόσμος των «πρασίνων».
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Το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μυκονίου από την Τσεχία
☘️ Το ρεπορτάζ του Σωτήρη Μυκονίου από την Τσεχία για την κρίσιμη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε για την πρόκριση στη League Phase του Conference League#paofc pic.twitter.com/Aqr8o71rCQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2026
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