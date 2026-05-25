ΠΑΟΚ: «Σωστή κίνηση για Μπεσίκτας ο Λουτσέσκου»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι στη λίστα της Μπεσίκτας για τον πάγκο της κι όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι Τούρκοι τονίζουν ότι ο Ρουμάνος τεχνικός θα ήθελε να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη.
Φέρεται, μάλιστα, να είναι ανάμεσα στους τρεις υποψήφιους προπονητής, που πρότεινε στον πρόεδρο Σερντάλ Ανταλί, ο τεχνικός διευθυντής Εντέρ Εζέν.
Ο παλαίμαχος παίκτης και πρώην προπονητής και τεχνικός διευθυντής Σαφέτ Ισλέρ, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι ο τεχνικός του ΠΑΟΚ θέλει να εργαστεί στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του Μιρτσέα, ο οποίος μάλιστα ήταν στον πάγκο των αετών το διάστημα 2002-04, ενώ ήταν και στην εθνική Τουρκίας την περίοδο 2017-19.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ισλέρ: «Ο Ράζβαν Λουτσέσκου γνωρίζει τη Σούπερ Λιγκ. Λόγω του ότι ο πατέρας του υπηρέτησε στην Τουρκία, ο ίδιος θέλει να αναλάβει καθήκοντα στη Μπεσίκτας.
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου μπορεί να είναι μια σωστή κίνηση. Ένας τεχνικός που μπορεί να προσφέρει όφελος στην ομάδα των ασπρόμαυρων».
🎙️ Saffet İşler: Razvan Lucescu Süper Lig’i tanıyor. Rahmetli babasının Türkiye’de görev yapmış olması nedeniyle, kendisi de Beşiktaş’ta görev almak istiyor.
Razvan Lucescu doğru bir hamle olabilir. Siyah-beyazlı ekibe fayda sağlayabilecek bir teknik adam. pic.twitter.com/e974aZXPeQ— A Spor (@aspor) May 25, 2026
