Η ομάδα Γυναικών του ΠΑΟΚ γιόρτασε την ιστορικής σημασίας για τον σύλλογο σεζόν των 100 χρόνων με την κατάκτηση του νταμπλ. Οι Ασπρόμαυρες μετά το αήττητο πρωτάθλημα νίκησαν τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο του Παναιτωλικού και σήκωσαν το όγδοο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας τους.

Μετά τον τελικό το τρόπαιο δόθηκε στις δυο αρχηγούς του ΠΑΟΚ, οι οποίες το σήκωσαν στον ουρανό του Αγρινίου και... φούντωσαν το «πάρτι» τίτλου.

Αξιοσημείωτο πως σε κίνηση fair play οι παίκτριες του Μάσαρικ, οι οποίες παρέλαβαν πρώτες τα μετάλια τους και αποθεώθηκαν από τους Αρκάδες φιλάθλους, παρακολούθησαν μέχρι τέλος την απονομή και χειροκρότησαν τις νικήτριες του αγώνα.