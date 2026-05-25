ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου «ψήνεται» για Μπεσίκτας σύμφωνα με τους Τούρκους

Επιμέλεια:  Σταύρος Σουντουλίδης
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι θετικός στην προοπτική της Μπεσίκτας, όμως ο ΠΑΟΚ δεν τον αφήνει να φύγει.

Η τουρκική ιστοσελίδα «Fanatik» έδωσε μία νέα διάσταση στο θέμα του Ραζβάν Λουτσέσκου και του φημολογούμενου φλερτ που υπάρχει, κατ' εκείνους με τη Μπεσίκτας.

Αυτή τη φορά οι Τούρκοι αναφέρουν πως ο Ρουμάνος τεχνικός όχι μόνο ενδιαφέρεται, αλλά είναι και θετικός στην προοπτική να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολή και το κλαμπ της τουρκικής πρωτεύουσας, που είναι από τα μεγαλύτερη της γειτονικής χώρας.

Υπάρχει ωστόσο ένα εμπόδιο κι αυτό είναι ο «δικέφαλος του βορρά», ο οποίος συζητάει με τον 57χρονο προπονητή για νέο συμβόλαιο και δεν θέλει να τον αφήσει να φύγει. Το ρεπορτάζ μάλιστα σημειώνει πως εκείνος ασκεί πιέσεις για να τον αφήσουν να φύγει.

Οι Τούρκοι κάνουν δε λόγο και για την ύπαρξη ρήτρας στο συμβόλαιό του που τρέχει με τους Θεσσαλονικείς, που είναι στα 4 εκατ. ευρώ για τις ομάδες αύτες, όμως οι «μαύροι αετοί» δεν ψήνονται αυτή τη στιγμή να πληρώσουν και χρησιμοποιούν τον Λουτσέσκου προς αυτή την κατεύθυνση, αφού τον έχουν στο πλευρό τους.

 

Ωστόσο αν δεν βρουν άκρη, τότε θα συζητήσουν την μείωσή της και την πληρωμή ενός μικρότερου ποσού.

@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

