Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τις αποφάσεις που αναμένονται στον ΠΑΟΚ τόσο για το ρόστερ, όσο και τη διοίκηση όπου όλοι συμφωνούν σχετικά με την επόμενη μέρα.

Πέρασε μία εβδομάδα από το σοκ της Λεωφόρου για τον ΠΑΟΚ. Πέρασαν εφτά μέρες από το αυτογκόλ της χρονιάς! Μεγάλο το σοκ και πώς θα ξεπεραστεί; Πρέπει όμως…

Σε αυτό το πρώτο διάστημα μετά από τη σφαλιάρα που… ο ΠΑΟΚ έδωσε στον εαυτό του, κανείς δεν κινήθηκε και δεν είχαμε την παραμικρή μεγάλη είδηση και εξέλιξη. Δεν είναι και τόσο παράλογο να χρειαστούν όλοι στον ΠΑΟΚ λίγες ημέρες για να συνέλθουν. Πρέπει πράγματι όλοι τους να καταλάβουν πώς τα «κατάφεραν» και ενώ είχαν την καλύτερη ομάδα, δεν διεκδίκησαν το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, έκαναν δώρο το κύπελλο σε αντίπαλο που για 70 λεπτά δεν πέρασε κέντρο και μετά από όλα αυτά τα παθήματα, δεν ήταν σε θέση να ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ στο άδειο γήπεδο του Παναθηναϊκού, για να αντιδράσουν σε αυτό που από το 46΄ φαινόταν ότι έρχεται. Έβλεπαν την καταστροφή και δεν έκαναν τίποτα! Όλο αυτό πράγματι χρειάζεται χρόνο για να εκτιμηθεί και να αποφασιστεί η έναρξη της νέας σεζόν.

Πριν από τον τελευταίο οδυνηρό αγώνα ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ένα προσχέδιο για το αγωνιστικό πλάνο της νέας σεζόν. Το ερώτημα που σήμερα τίθεται είναι αν σε ένα τόσο μικρό καλοκαίρι όπως αυτό που ξεκίνησε και μέχρι η ομάδα να ξαναπαίξει, υπάρχει χρόνος για σοβαρές ανατροπές. Κατά την εκτίμησή μου ΑΝ αυτό αποφασίζονταν, θα έπρεπε το σχέδιο να επεξεργάζονταν εδώ και καιρό. Σε αντίθεση, εδώ και αρκετές εβδομάδες εκπονήθηκε και από τον προπονητή ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς η ομάδα πρέπει να ξεκινήσει.

Μία ομάδα στην οποία τελειώνουν τα συμβόλαια των Λόβρεν, Τάισον, Οζντόεφ, Γιακουμάκη, Βολιάκο, Σάστρε Ιβανούσετς και Μπιάνκο. Οι Μπάμπα, Κεντζιόρα και Μεϊτέ ανανεώνουν βάσει συμμετοχών και έτσι αυτοί οι πρωταθλητές του παραμένουν, προφανώς σε άλλο -πιο μειωμένο- ρόλο. Κι αν για τους Λόβερεν, Βολιάκο, Ιβανούσετς η απάντηση είναι εύκολη, τι άραγε θα κάνει ο ΠΑΟΚ για τις άλλες περιπτώσεις;

Στα στόπερ φεύγουν Λόβρεν και Βολιάκο και η ομάδα θέλει δύο μεταγραφές. Η πρώτη φαίνεται ότι έχει προετοιμαστεί!

Στα χαφ Ζαφείρης, Μεϊτέ παραμένουν, ο Καμαρά έχει συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ οφείλει να αποφασίσει. Με τον Οζντόεφ σίγουρα μιλάει αλλά έχουν διαφωνία στα χρόνια αφού ο Ρώσος επιθυμεί άλλα δύο. Για τον Ιταλό όλα παίζονται αφού αρκετοί τον θέλουν, αλλά στην ομάδα δεν έπαιξε. Με αυτή τη λογική να παραμείνουν και οι πέντε; Δύσκολο…

Στους μεσοεπιθετικούς είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται για αριστερό εξτρέμ και για έναν ακόμη, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Σορετίρε που ανήκει στην ομάδα και θα επιστρέψει.

Στην επίθεση ο τρίτος Μύθου πήγε εξαιρετικά. Ο δεύτερος Γερεμέγεφ διακρίθηκε και ο πρώτος Γιακουμάκης που έκανε καλό πρώτο μισό, είναι στον αέρα. Ο ΠΑΟΚ ή ανανεώνει τον δανεισμό του ή πάει να αποκτήσει άλλον.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΕ

Οφείλω να ομολογήσω ότι σε αυτή τη συγκυρία, προσωπικά με απασχολούσε περισσότερο η ομάδα. Προχθές και σε ένα διαδικτυακό γκάλοπ που κάναμε, ξαφνιάστηκα από την προτεραιότητα που ο κόσμος έβαλε όσον αφορά το καλοκαίρι του ΠΑΟΚ: Κατά 50% ψήφισαν ότι το πιο σημαντικό για εκείνους είναι να αλλάξει η διοικητική λειτουργία! Άφησαν πίσω την ομάδα, τα γήπεδα, αλλά και την συσπείρωση. Τέσσερα ζητήματα, η ΠΑΕ και η λειτουργία της, τους καίνε! Απίστευτο και όμως έτσι νιώθει η πλειοψηφία.

Προσέξτε τι γίνεται τώρα… Για την ομάδα και το αγωνιστικό δεν έγινε προεργασία για τεράστιες αλλαγές. Για τη διοίκηση όμως ο Σαββίδης σα να αντιλήφθηκε εδώ και καιρό το πρόβλημα και συμφωνώντας με τον κόσμο, έχει κάνει τη σχετική προεργασία. Οι αλλαγές στην ΠΑΕ φωνάζουν, ο εκσυγχρονισμός είναι απαραίτητος, η διάκριση αρμοδιοτήτων σε ένα πιο τεχνοκρατικό σχήμα είναι επιβεβλημένη. Πολύ σημαντικό ότι η ανάγκη έχει αναγνωριστεί από όλους και έχει γίνει ήδη η σχετική προεργασία! Αλήθεια, ποιος μπορεί να διαφωνήσει σε κάτι τέτοιο; Ο ΠΑΟΚ οφείλει να εξευρωπαϊστεί και προφανώς ο κόσμος θεωρεί ότι με το νέο απαραίτητο και πολύ πιο λειτουργικό μοντέλο και όλα τα υπόλοιπα (στόχοι ομάδας, γήπεδα, συσπείρωση) θα έρθουν πιο ομαλά και εύκολα!