Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη δυο νέων συνεργατών για το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο προγραμματισμός και οι αλλαγές συνεχίζονται στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας σεζόν, και, στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε δυο «προσθήκες».

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρόσληψη δυο νέων συνεργατών για το τμήμα σκάουτινγκ. Πρόκειται για τους Ελευθέριο Νοταρίδη και Βασίλη Ελευθεριάδη, που θα στελεχώσουν την υπόλοιπη ομάδα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενισχύει το ποδοσφαιρικό τμήμα scouting με δύο νέα στελέχη.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του ποδοσφαιρικού τμήματος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ενίσχυση του τμήματος scouting με δύο νέα στελέχη, με διεθνείς εμπειρίες :

Τον Ελευθέριο Νοταρίδη, με πτυχίο στις αθλητικές επιστήμες και μεταπτυχιακές σπουδές squad planning and data analysis στην Αυστρία, κάτοχο διπλώματος προπονητή UEFA B.

Eκανε την πρακτική του στο Ανόβερο και στη Σάλκε, από το 2023 μέχρι πρότινος ήταν μέλος της ομάδας scouting της Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ από το 2024 ήταν μέλος και της ομάδας scouting της ΝΕΟΜ FC της Σαουδικής Αραβίας.

Τον Βασίλη Ελευθεριάδη, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Football Business στο UCFB, κάτοχο διπλώματος προπονητικής UEFA C, ο οποίος τη σεζόν 2024-25 εργάστηκε στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ στο MLS ως video scout για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ τη σεζόν 2025-26 εργάστηκε ως scout στην Μίντιλαντ της Δανίας.