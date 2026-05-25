Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με πέντε ποδοσφαιριστές που λήγει το συμβόλαιο τους στις 30 Ιουνίου.

Μπορεί η χρονιά να ήταν δύσκολη για τον Αστέρα AKTOR, όμως στο φινάλε η «παρτίδα» σώθηκε και οι Αρκάδες θα αγωνιστούν για 20η διαδοχική χρονιά στη Stoiximan Super League. Πλέον οι Κιτρινομπλέ αρχίζουν το σχεδιασμό τους για τη νέα χρονιά και σε αυτό το πλαίσιο άρχισαν οι αποχωρήσεις από το ρόστερ.

Το κλαμπ της Τρίπολης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Νικολάι Άλχο, Μούμο Μουνιόθ, Φάνη Τζανδάρη, Τζούνιορ Μεντιέτα και Παναγιώτη Τσιντώτα, των οποίων τα συμβόλαιο εκπνέουν στις 30 Ιουνίου.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι νεότερες εξελίξεις αναφορικά με τον σχεδιασμό της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές, Nikolai Alho, Miquel Munoz Mumo, Παναγιώτη Τσιντώτα, Φάνη Τζανδάρη και Leandro Junior Mendieta.

Ευχαριστούμε τους πέντε ποδοσφαιριστές για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».