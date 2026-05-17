Stoiximan Super League: Ο χάρτης της σεζόν 2026-27
Ο μαθηματικά αδιάφορος Παναιτωλικός έβαλε τέλος στην αγωνία των Play Out! Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να νικήσει τον Τίτορμο και να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με την Κηφισιά, οπότε ακολούθησε την ΑΕΛ Novibet στη Super League 2.
H τελευταία ομάδα που έκλεισε την παραμονή της είναι ο Αστέρας ΑΚΤΟR, o οποίος μαζί με την Καλαμάτα θα εκπροσωπήσουν την Πελοπόννησο στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της χώρας.
Τη θέση των Λαρισαίων και των Σερραίων στην κατηγορία πήραν η Μαύρη Θύελλα, μαζί με τον Ηρακλή. Στη Super League της ερχόμενης σεζόν θα εκπροσωπούνται 7/13 Περιφέρειας της Ελλάδας.
Οι ανά περιφέρεια 14 «μονομάχοι» της Super League για τη σεζόν 2026/27
- Αττική: ΑΕΚ, Ατρόμητος, Κηφισιά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
- Θεσσαλονίκης: Αρης, ΠΑΟΚ, Hρακλής
- Θεσσαλίας: Βόλος
- Δυτικής Ελλάδας: Παναιτωλικός
- Κρήτη: ΟΦΗ
- Πελοποννήσου: Αστέρας AKTOR, Καλαμάτα
- Στερεάς Ελλάδας: Λεβαδειακός
