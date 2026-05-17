Μετά το μαθηματικό υποβιβασμό του Πανσερραϊκού κλείδωσαν οι 14 ομάδες που θα αγωνιστούν την ερχόμενη σεζόν στη Stoiximan Super League.

Ο μαθηματικά αδιάφορος Παναιτωλικός έβαλε τέλος στην αγωνία των Play Out! Ο Πανσερραϊκός δεν κατάφερε να νικήσει τον Τίτορμο και να εκμεταλλευτεί την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με την Κηφισιά, οπότε ακολούθησε την ΑΕΛ Novibet στη Super League 2.

H τελευταία ομάδα που έκλεισε την παραμονή της είναι ο Αστέρας ΑΚΤΟR, o οποίος μαζί με την Καλαμάτα θα εκπροσωπήσουν την Πελοπόννησο στο κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της χώρας.

Τη θέση των Λαρισαίων και των Σερραίων στην κατηγορία πήραν η Μαύρη Θύελλα, μαζί με τον Ηρακλή. Στη Super League της ερχόμενης σεζόν θα εκπροσωπούνται 7/13 Περιφέρειας της Ελλάδας.

Οι ανά περιφέρεια 14 «μονομάχοι» της Super League για τη σεζόν 2026/27