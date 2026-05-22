Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ανέλαβε την «αποστολή αυτοκτονίας» να σώσει τον Αστέρα AKTOR όταν ήταν ουραγός και πιστώνεται σε τεράστιο βαθμό ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα.

Ο Αστέρας AKTOR έχει εξελιχθεί σε σταθερή δύναμη της Super League κι αυτό προκύπτει από το γεγονός πως η ερχόμενη θα είναι η 20η χρονιά του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως... ίδρωσε για να καταφέρει να φτάσει το ορόσημο των δύο δεκαετιών. Η χρονιά ήταν δεδομένα ιδιαίτερα δύσκολη για τον «κιτρινομπλέ» οργανισμό και σε ένα σημείο οι Αρκάδες έδειχναν φαβορί για τον υποβιβασμό, όμως προέκυψε ένας παράγοντας που άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος!

Την περασμένη σεζόν οι Τριπολιτσιώτες κατάφεραν να φτάσουν μια «ανάσα» από τον τελικό του Κυπέλλου και μπήκαν... σβηστά στα Play Off 5-8, τερματίζοντας στην 6η θέση του πρωταθλήματος μας και ξεκίνησαν τη σεζόν έχοντας κρατήσει την πλειοψηφία του ρόστερ και τον Σάββα Παντελίδη στην τεχνική ηγεσία.

Ο πολύπειρος τεχνικός «άντεξε» έξι αγωνιστικές στον κιτρινομπλέ πάγκο, με συγκομιδή δύο βαθμών και αντικαταστάθηκε από τον γνώριμο στην ελληνική πραγματικότητα Κρις Κόουλμαν. Ο Ουαλός κατάφερε να πάρει κάποια αποτελέσματα, όμως και πάλι η εικόνα ήταν προβληματική με αποτέλεσμα οι διοικούντες το κλαμπ να πάνε τον Ιανουάριο σε δεύτερη αλλαγή προπονητή, με την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος γνωρίζει την κατάσταση στο «Κολοκοτρώνης» όσο λίγοι.

Η τρίτη θητεία του Σέρβου στον Αστέρα AKTOR διήρκησε μόνο επτά αγωνιστικές, έχοντας σε αυτό το διάστημα μια νίκη και έξι ήττες. Από τη στιγμή που ούτε ο Ράσταβατς φαινόταν πως μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση οι Αρκάδες πήραν το μεγάλο ρίσκο, καθώς έκαναν τρίτη αλλαγή προπονητή και έδωσαν την ευκαιρία σε έναν προπονητή που δεν είχε κοουτσάρει ξανά στη Super League!

Οι λόγοι της επιλογής του Αντωνόπουλου

Μετά την απόφαση για την αντικατάσταση του Ράσταβατς οι δρόμοι ήταν δύο. Από τη μία οι Αρκάδες θα πήγαιναν σε ακόμα μια λύση προπονητή που ξέρει την ελληνική πραγματκότητα και από την άλλη θα έδιναν την ευκαιρία στον Γιώργο Αντωνόπουλο του Αστέρα Β' AKTOR.

Ο 45χρονος κόουτς μπορεί να μην έχει την εμπειρία διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων, όμως σε καμία περίπτωση δεν δίστασε να αναλάβει κάτι που έμοιαζε με... αποστολή αυτοκτονίας για την καριέρα του, όπως το να προσπαθήσει να σώσει τους Κιτρινομπλέ στην κατάσταση που ήταν τότε. Εκείνη την περίοδο οι Αρκάδες ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού με 16 βαθμούς, στο -5 από τη 12η ΑΕΛ Novibet, ενώ εκείνο το τρίμηνο είχε σερί στο πρωτάθλημα με 8 ήττες, δυο ισοπαλίες και μόνο μια νίκη.

Οι διοικούντες το κλαμπ εκτίμησαν το έργο που έδειξε στη Β' ομάδα του συλλόγου και από τη στιγμή που η κατάσταση έδειχνε στο... χείλος του γκρεμού ο Αντωνόπουλος επιλέχθηκε ως η κίνηση που θα έφερνε το απαιτούμενο «ηλεκτροσόκ», θα μπορούσε να... ανακατέψει την τράπουλα αξιοποιώντας παίκτες της Β' ομάδας που τους ήξερε καλύτερα από τον καθένα, ενώ η επιλογή του θα συσπείρωνε τον κόσμο, καθώς αποτελεί «παιδί» της ομάδας, έχοντας πολυετή συνεργασία με το κλαμπ και τα τελευταία χρόνια ήταν στέλεχος του προπονητικού επιτελείου του Αστέρα.

Βέβαια ο Αντωνόπουλος δεν πήρε την ευκαιρία του μόνο και μόνο επειδή θα ήταν αρεστός στον κόσμο αλλά κέρδισε τη θέση του, έχοντας πετύχει δύο διαδοχικές παραμονές με τον Αστέρα Β' AKTOR. Την περασμένη σεζόν η κατάσταση έμοιαζε με τη φετινή της πρώτης ομάδας, καθώς και τότε ήταν μια... τελευταία ζαριά μετά την αποχώρηση του Γιώργου Σίμου και κατάφερε τις τελευταίες 4 αγωνιστικές των Play Out να μαζέψει 7 βαθμούς, παίρνοντας δύο κομβικά τρίποντα κόντρα σε ΑΕΚ Β' και Παναργειακό, ενώ πήρε και τον βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα των Χανίων.

Την τρέχουσα σεζόν ο 45χρονος τεχνικός ανέλαβε να καθοδηγήσει εξ αρχής τον Αστέρα Β' AKTOR και οι Αρκάδες παρουσίασαν εξαιρετικό πρόσωπο στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, στον οποίο μετά τον πρωταθλητή Ηρακλή και τις διεκδικήτριες Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας, ήταν αδιαμφισβήτητα η καλύτερη ομάδα. Στις 18 αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας οι Κιτρινομπλέ είχαν ρεκόρ 9-5-4 και κατάφεραν... σβηστά να μπουν στα Play Off, εξασφαλίζοντας την παραμονή τους.

Φυσικά, για να συνέχιζε η Β' ομάδα στη Super League 2 θα έπρεπε να παρέμενε και η πρώτη στη Super League και ο Γιώργος Αντωνόπουλος ήταν αυτός που κλήθηκε να... βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.

Οι αλλαγές που έφερε ο Αντωνόπουλος

Αυτό που πιστώνεται πλήρως στον Αντωνόπουλο είναι το γεγονός πως δεν πήγε σε λογική διαχείρισης της κατάστασης βασιζόμενος στις επιλογές των τριών προκατόχων του και ήταν αποφασισμένος να... σπάσει αυγά.

Στο πρώτο του παιχνίδι ο Αστέρας AKTOR έχασε στην Τρίπολη από τον Πανσερραϊκό και φαινόταν πως κάπου εκεί έσβηναν οι ελπίδες. Στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα οι Βυσσινί είχαν την ευκαιρία να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την παραμονή τους, όμως οι Κιτρινομπλέ για πρώτη φορά μετά από μήνες έδειξαν... παλμό.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή του Αντωνόπουλου ήταν στη διάταξη, καθώς από το ματς της Λάρισας άφησε στην άκρη το 4-2-3-1 και χρησιμοποίησε το 3-4-3. Oι Αρκάδες είχαν πολύ ευάλωτη άμυνα, έχοντας βαριά κορμιά στα σέντερ μπακ και έτσι ο νεαρός κόουτς αποφάσισε να «γεμίσει» την άμυνά του με τρίτο στόπερ και οπισθοχώρησε τον πιο γρήγορο Αλάγκμπε για να «καλύπτει» τις... τρύπες. Ο Νιγηριανός είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως στόπερ, στη συνέχεια καθιερώθηκε στην ομάδα ως χαφ, όμως ο Αντωνόπουλος είχε την εκ του αποτελέσματος επιτυχημένη έμπνευση να τον γυρίσει ξανά στο κέντρο της άμυνας.

Από εκεί και πέρα ο Αντωνόπουλος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης σε παιδιά που ήξερε και εμπιστευόταν από τη Β' ομάδα και άφησε εκτός κάδρου κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιλογή του Αλμύρα, ο οποίος προσέφερε τρεξίματα και δύναμη στον άξονα, με αποτέλεσμα να λογίζεται πλέον ως παίκτης της πρώτης ομάδας.

Από εκεί και πέρα το βήμα για την πρώτη ομάδα έκαναν ο νεαρός στόπερ Λάσκαρης και οι επιθετικοί Γραμμένος - Σιμόνι, ενώ ενεργό ρόλο στην ομάδα είχαν ο Κετού (βασικότατος) και ο Οκό, τους οποίους γνώριζε από την περασινή τους κοινή πορεία στον Αστέρα Β' AKTOR και πήραν την «προαγωγή» στην πρώτη ομάδα.

Μια ακόμα κίνηση που ήταν κομβική στη σπουδαία ανατροπή των Αρκάδων ήταν η ενεργοποίηση του Έντερ. Ο Ισπανός χαφ δεν ήταν στις βασικές επιλογές των Κόουλμαν - Ράσταβατς, όμως ο Αντωνόπουλος του έδωσε τη φανέλα στο... σπίτι και δικαιώθηκε σε απόλυτο βαθμό. Ο 29χρονος μέσος συνέθεσε με τον Αλμύρα ένα δίδυμο στον άξονα με ταχύτητα και ένταση, ενώ έδωσε πολλά στην ομάδα με την εμπειρία του, την προσωπικότητά του και την ποιότητά του με τη μπάλα στα πόδια. Δεν είναι υπέρβολή να τοποθετήσουμε τον Έντερ στο... Top-3 του Αστέρα στα Play Out, μαζί με τον φανταστικό σε όλη τη σεζόν Χουλιάν Μπαρτόλο και τον Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος βγήκε μπροστά στα δύσκολα.

17 βαθμοί στην κανονική διάρκεια - 19 στα Play Out

Τελικά η μάχη της παραμονής κρίθηκε σε τεράστιο βαθμό στα Play Out. Η ομάδα του Αντωνόπουλου έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και βαθμολογική συγκομιδή 19 βαθμών(!!), ενώ η ΑΕΛ Novibet... κατέρρευσε στο μίνι τουρνουά (συγκομιδή 7 βαθμών), ενώ ο Πανσερραϊκός που έκανε τεράστιο come-back για να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας παρόλο που ξεκίνησε δυνατά με 7 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές, με νίκες σε Νεάπολη και Αγρίνιο εν τέλει «λύγισε» στο δεύτερο μισό των Play Out, έχοντας τρεις ήττες και δυο ισοπαλίες και συνολική συγκομιδή 12 βαθμών, ήτοι 7 λιγότερους από τους Αρκάδες.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επιτυχίας του Αντωνόπουλου ο Αστέρας AKTOR σε 26 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος συγκέντρωσε 17 βαθμούς και μπήκε στα Play Out ως ουραγός, υστερώντας στην ισοβαθμία με τον Πανσερραϊκό, ενώ η ΑΕΛ Novibet ήταν στο +6 και τελικά συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς σε 10 αγωνιστικές κατάφερε να αφήσει τους Λαρισαίους στο -6 και τους Σερραίους στο -7! Στη διαδικασία των Play Out οι Αρκάδες έκαναν μια ήττα στην έδρα του Ατρόμητου, πανηγύρισαν πέντε νίκες (τις 4 στην Τρίπολη), ενώ στη regular season είχαν 3 τρίποντα, ενώ σε τέσσερα ματς έφυγαν με τον βαθμό,

Ο Αστέρας AKTOR με την παραμονή του στη Super League δεν πέτυχε μόνο να εξασφαλίσει την 20η χρονιά του στην κατηγορία, αλλά κατάφερε να αναδείξει έναν νέο και πολλά υποσχόμενο προπονητή, ο οποίος είναι έτοιμος να καθιερωθεί στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα αποτελέσματα του Αστέρα AKTOR στα Play Out