Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει μία πολύ στοχευμένη μεταγραφή, κάνοντας δικό του τον άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού, Γιάννη Μπουζούκη.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Αστέρα AKTOR για την ερχόμενη σεζόν βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο, με τους Αρκάδες να προχωρούν σε στοχευμένες κινήσεις για την ενίσχυση τους σε όλα τα μέτωπα. Μετά τις προσθήκες των Γιάννη Κώτσιρα, Μπαράλες και Τζόρνταν Σίλβα ο σύλλογος από την Πελοπόνησο βρίσκεται κοντά και στον Γιάννη Μπουζούκη.

Πιο συγκεκριμένα οι δύο μεριές φαίνεται να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία, ενώ απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο 28χρόνος χαφ θα αποχωρήσει με ελεύθερη μεταγραφή από τον Βόλο για να μετακομίσει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», σε μία κίνηση που επιβεβαιώνει πως οι «κιτρινομπλέ» κινούνται με ένα συγκεκριμένο πλάνο σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι.

Ο μεγάλος καλοκαιρινός στόχος για τους Αρκάδες βέβαια παραμένει ο Λεάντρο Κούτρης. Ο Έλληνας αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από την Πολωνική Πογκόν και παρόλο που η περίπτωσή του είναι δύσκολη, γίνεται σημαντική προσπάθεια για τον επαναπατρισμό του.

Θυμίζουμε πως ο Μπουζούκης ξεκίνησε τη καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Έκανε το ντεμπούτο στην εκτός έδρας νίκη των «πρασίνων» με 2-1 επί της Αναγέννησης Καρδίτσας για το Κύπελλο Ελλάδας στις 24 Οκτωβρίου του 2017. Ο άλλοτε διεθνής μέσος κατέγραψε 88 επίσημες συμμετοχές με το «τριφύλλι», σημειώνοντας 6 γκολ και πέντε ασίστ.

Μετά τον Παναθηναϊκό ακολούθησαν κάποια επιτυχημένα περάσματα σε ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Βόλο, ενώ τώρα, όπως όλα δείχνουν, είναι έτοιμος να γίνει μόνιμος κάτοικος Τρίπολης.