ΑΕΚ για Δέλλα: «Δύναμη και κουράγιο στον δικό μας Τραϊανό»

Η ΑΕΚ έκανε μία ανάρτηση για να δείξει την στήριξή της στον Τραϊανό Δέλλα τις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει μετά τον θάνατο της συζύγου του, Γωγούς Μαστροκώστα.

Μετά τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό, ήταν η σειρά της ΑΕΚ να δείξει την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της, Τραϊανό Δέλλα και την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει, μετά τον χαμό της συζύγου του, Γωγούς Μαστροκώστα τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/05).

Η «Ένωση» έκανε μία ανάρτηση στα social media της γράφοντας πως βρίσκεται στο πλευρό του δικού της, Τραϊανού, ζητώντας του να επιδείξει δύναμη και κουράγιο, στοιχεία που πάντα τον χαρακτήριζαν κι έβγαλε και κατά τη διάρκεια της μάχης που έδινε η σύζυγός του.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Η Οικογένεια της ΑΕΚ βρίσκεται στο πλευρό του δικού της ανθρώπου, του Τραϊανού Δέλλα, σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή που περνάει. Η αγαπημένη του Γωγώ, έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη επί χρόνια και ο Τραϊανός ήταν πάντα εκεί, δίπλα της.

Δύναμη και κουράγιο Τραϊανέ... Ειναι στοιχεία που πάντα σε χαρακτηρίζουν και τα επέδειξες σε όλη την διάρκεια αυτής της μεγάλης μάχης δίπλα στην αγαπημένη σου Γωγώ... Η ψυχή όλης της ΑΕΚ είναι νοητά κάθε στιγμή μαζί σου».