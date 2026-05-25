Το βίντεο της ΑΕΚ για την παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου: Τα παιδιά της Κ19 δίνουν τη σκυτάλη στην Κ17

Η Παγκόσμιο Ημέρα Ποδοσφαίρου που είναι σήμερα (25/05) στάθηκε αφορμή να δημιουργήσει η ΠΑΕ ΑΕΚ ένα υπέροχο βίντεο που δείχνει τους ποδοσφαιριστές της Κ19 να δίνουν τη... σκυτάλη στα παιδιά της Κ17.

Το βίντεο ξεκινάει μ' έναν λόγο του προπονητή της ομάδας Κ17, Περικλή Παπαπαναγή, ο οποίος αναφέρεται στις αξίες που μεταλαμπαδεύονται μέσα στο κλαμπ από γενιά σε γενιά και συνεχίζεται με κάποιους αθλητές της Κ19 να δίνουν σε κείνους της Κ17 τη φανέλα.

Η συμβολική αυτή κίνηση σημαίνει μεταξύ άλλων τη μεταφορά της ευθύνης να αγωνίζονται με ακεραιότητα, ομαδικότητα, αξιοπρέπεια και πίστη στην ομάδα.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

25 Μαΐου | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

«Από ομάδα σε ομάδα — Από καρδιά σε καρδιά»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου, οι ποδοσφαιριστές της Κ19 των Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ παρέδωσαν συμβολικά τη φανέλα και τις αξίες της ομάδας στους ποδοσφαιριστές της Κ17, σε μία ξεχωριστή τελετή αφιερωμένη στη συνέχεια, τον σεβασμό και την έννοια της ομάδας.

Μέσα από αυτή τη συμβολική στιγμή, οι μεγαλύτεροι αθλητές παρέδωσαν στους νεότερους όχι μόνο μία φανέλα, αλλά την ευθύνη να αγωνίζονται με ακεραιότητα, ομαδικότητα, αξιοπρέπεια και πίστη στην ομάδα.

Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το παιχνίδι.

Είναι οι άνθρωποι.

Οι σχέσεις που δημιουργούνται.

Οι αξίες που μένουν ζωντανές και περνούν από γενιά σε γενιά.

Από ομάδα σε ομάδα.

Από καρδιά σε καρδιά.

Γιατί η ΑΕΚ είναι κάτι περισσότερο από μία ομάδα.

Είναι Ένωση.

Και οι αξίες της συνεχίζονται μέσα από κάθε νέα γενιά.

«Οι φανέλες αλλάζουν χέρια. Οι αξίες όχι!».