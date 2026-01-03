Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα κινείται μεθοδικά και αποτελεσματικά για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των κιτρινόμαυρων σε ένα πρότζεκτ που είναι σε εξέλιξη.

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφική περίοδος κατά την οποία ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα ξεκίνησε μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς να χτίζει την ομάδα που φέρει τη δική τους σφραγίδα. Ο Καταλανός μάλιστα είχε τονίσει και στις δηλώσεις του πως το πρότζεκτ που «τρέχει» για τον σχεδιασμό της ΑΕΚ θα χρειαστεί ακόμα δύο μεταγραφικές περιόδους. Αυτή που μόλις ξεκίνησε του Ιανουαρίου και εκείνη του επόμενου καλοκαιριού. Ο Ριμπάλτα λειτουργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά. Οι περισσότερες από τις καλοκαιρινές του κινήσεις παίρνουν θετικό πρόσημο, ενώ ήδη με το ξεκίνημα της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου έχει κλείσει τις υποθέσεις του στόπερ και του φορ και δουλεύει πλέον και εκείνη του χαφ.

«Χτυπάει» σε αρκετές αγορές

Ο Ριμπάλτα, όπως αποδεικνύεται, κινείται σε αρκετές αγορές. Δεν είναι εύκολο να συναντήσεις τα βήματά του καθώς έχει τη δυνατότητα να «χτυπήσει» οπουδήποτε. Το καλοκαίρι για παράδειγμα προχώρησε σε μεταγραφές παικτών από την Πορτογαλία (Ρέλβας), τη Σκωτία (Πένραϊς), την Ιταλία (Μαρίν), την Ελβετία (Κουτέσα), τη Σερβία (Γιόβιτς, Γκρούγιτς), ενώ ήδη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που διανύουμε έχει προχωρήσει στην αγορά παικτών από τη Βουλγαρία (Γκεοργκίεφ) και την Ουγγαρία (Βάργκα). Το εύρος των επιλογών του λοιπόν είναι πολύ μεγάλο, ενώ σίγουρα θα υπάρξουν κινήσεις που θα γίνουν και από άλλες αγορές.

Κάνει και «ψαγμένες» επιλογές

Παράλληλα διάφορες από τις επιλογές του είναι από αυτές που χαρακτηρίζονται στο ποδόσφαιρο ως «ψαγμένες». Ανεξάρτητα δηλαδή από το αν θα βγουν στο τέλος ή όχι, είναι περιπτώσεις που αποτελούν προϊόν σκάουτινγκ, έχοντας το δικό του δίκτυο. Θα φέρει και τις πιο έμπειρες περιπτώσεις, όπως αυτές του Μαρίν, του Γιόβιτς και τώρα του Βάργκα, αλλά θα προχωρήσει και σε ονόματα όπως αυτά του Ρέλβας, του Πένραϊς ή του Γκεοργκίεφ που αποτελεί μία από τις τελευταίες του ψαγμένες κινήσεις. Παίκτες που έχουν μεταπωλητική αξία και έχουν τη δυνατότητα να φέρουν κέρδος στα ταμεία του κλαμπ μελλοντικά εφόσον πιάσουν.

Θέλει να φέρνει τον πρώτο του στόχο

Ο Ριμπάλτα επίσης επιδιώκει σε κάθε θέση που θέλει ενίσχυση να πάρει πάντα τον πρώτο του στόχο. Δεν λειτουργεί ποτέ υπό πίεση και δεν... ιδρώνει σε περίπτωση που κάποια από τις επιλογές του δεν προχωράει όσο γρήγορα θα επιθυμούσε. Εκείνος επιμένει και επιδιώκει να «παίξει» ακόμα και το τελευταίο του χαρτί αν χρειαστεί εξαντλώντας όλες τις πιθανότητες για να φέρει τον παίκτη που έχει ξεχωρίσει και αποτελεί τον εκλεκτό του. Ακόμα κι αν στο τέλος δεν είναι εφικτό, όπως για παράδειγμα το καλοκαίρι με την υπόθεση του Ντέσερς.

Εκμεταλλεύεται τη μεγάλη ατζέντα του

Φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν θα γινόταν αν δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την πλούσια ατζέντα του και τις πολλές επαφές που έχει χτίσει με συνέπεια όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχοντας δουλέψει στη Μίλαν, στη Γιουβέντους και στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως σκάουτ και αρχισκάουτ και στη συνέχεια ως αθλητικός διευθυντής σε Ζενίτ, Πάρμα και Μαρσέιγ, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να... ανοίγει αρκετές πόρτες. Παράλληλα είναι μέσα στους πρώτους που δέχονται κλήσεις όταν προκύπτουν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής, όπως για παράδειγμα εκείνη του δανεισμού του Ζοάο Μάριο στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού.