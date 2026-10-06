Ο Θανάσης Ανδρούτσος επέστρεψε στις προπονήσεις του ΟΦΗ, ενώο Χρίστος Σιέλης γύρισε στο ΒΑΚ με νέες ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο.

Με ένα ευχάριστο νέο αλλά και με έναν... πονοκέφαλο για τον Χρήστο Κόντη συνεχίστηκε την Τρίτη (6/10) η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο αρχηγός των Κρητικών, Θανάσης Ανδρούτσος, επέστρεψε μετά την απόλυτα επιτυχημένη παρουσία του στις υποχρεώσεις της Εθνικής και έπιασε δουλειά ενόψει του αγώνα με τους πρωταθλητές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και αγωνιστικά παιχνίδια σε μικρούς χώρους.

Στο ΒΑΚ γύρισε και ο Χρίστος Σιέλης, ο οποίος όμως έκανε θεραπεία. Ο διεθνής Κύπριος στόπερ νιώθει και πάλι ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στα ματς της εθνικής του. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Από την προπόνηση απουσίασαν οι διεθνείς με την εθνική Ελπίδων, Αποστολάκης, Κωστούλας και Θεοδοσουλάκης. Θυμίζουμε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα φιλοξενηθεί την Τρίτη (6/10, 19:00) από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη (7/10), στις 11:00.