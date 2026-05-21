Τα καλύτερα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Παναιτωλικός - Αστέρας Aktor 1-2.

Ο Αστέρας Aktor ολοκλήρωσε μία δύσκολη σεζόν, όπου κατάφερε στην προτελευταία αγωνιστική να εξασφαλίσει την παραμονή, με νίκη στο Αγρίνιο με 2-1 επί του Παναιτωλικού.

Οι Αρκάδες προηγήθηκαν στο 28' με θαυμάσιο γκολ του Μπαρτόλο. Στο 62' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον Σίπτσιτς να ανατρέπει τον Μπάτζι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Μπουχαλάκης με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει με τα πόδια και τους Αγρινιώτες να χάνουν το τρίτο φετινό πέναλτι κόντρα στον Αστέρα και πέμπτο συνολικά.

Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως είχαμε και άλλο πέναλτι για τον Παναιτωλικό με τον Γραμμένο να κρατάει αντίπαλό του και τον Κόκκινο να πηγαίνει στο VAR για να το δει δίνοντας την παράβαση, αλλά και δεύτερη κίτρινη στον Γραμμένο. Αυτή την φορά εκτελεστής ήταν ο Λομπάτο που ευστόχησε για το 1-1.

Αν και οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες ήταν αυτοί που έφυγαν με τη νίκη από το Αγρίνιο. Στο 82' ο Γκράνα έδιωξε με το κεφάλι, η άμυνα του Παναιτωλικού αδράνησε και ο Χαραλαμπόγλου με ωραίο σουτ νίκησε τον Κουτσερένκο διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

