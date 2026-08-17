Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό φορ Αριστείδη Αλμπάνη.

Ακόμα ένα παιδί του Παναιτωλικού έκανε το βήμα προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με των Αγρινιωτών. Ο λόγος για τον νεαρό επιθετικό Αριστείδη Αλμπάνη.

Ο 19χρονος φορ συμμετέχει εξ αρχής στην προετοιμασία της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου και με την εικόνα του σε προπονήσεις και φιλικά κέρδισε επάξια το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο έχει ισχύ έως το 2029.

Τη δεδομένη στιγμή, αφού δεν έχουν αποκτηθεί οι δύο φορ που προβλέπει το μεταγραφικό πλάνο του Τίτορμου, ο νεαρός είναι η εναλλακτική του Κόστα Άλεξιτς για την κορυφή της επίθεσης.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Ο Αριστείδης Αλμπάνης υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο που έχει τριετή διάρκεια. Γεννήθηκε στις 01.06.2007 στην Θεσσαλονίκη όπου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα. Το καλοκαίρι του 2024 εντάχθηκε στα Τμήματα Υποδομής του Παναιτωλικού και αγωνίστηκε στην ομάδα Κ19. Συμμετείχε σε προπονήσεις της ανδρικής ομάδας και από τον Ιούλιο ακολουθεί την προετοιμασία έχοντας συμμετοχή στους φιλικούς αγώνες».