Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός θα αγωνιστεί στο φιλικό παιχνίδι με την Τρουά, φορώντας την τρίτη του εμφάνιση, η οποία είναι μπεζ με χρυσές λεπτομέρειες.

Μετά τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-27 ο Παναιτωλικό παρουσίασε και την τρίτη του φανέλα, με την οποία θα αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Αναστασίου στο φιλικό με την Τρουά στην Γαλλία.

Όπως και οι άλλες δύο ο Τίτορμος θα είναι ανάγλυφος, ενώ δεν θα είναι πράσινη, όπως προηγούμενα χρόνια, αλλά μπεζ με όλες τις λεπτομέρειες σε χρυσή απόχρωση, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.

Η τρίτη εμφάνιση του Παναιτωλικού