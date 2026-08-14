Παναιτωλικός: Η εντυπωσιακή τρίτη εμφάνιση με τις χρυσές λεπτομέρειες
Μετά τις εντός και εκτός έδρας εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-27 ο Παναιτωλικό παρουσίασε και την τρίτη του φανέλα, με την οποία θα αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Αναστασίου στο φιλικό με την Τρουά στην Γαλλία.
Όπως και οι άλλες δύο ο Τίτορμος θα είναι ανάγλυφος, ενώ δεν θα είναι πράσινη, όπως προηγούμενα χρόνια, αλλά μπεζ με όλες τις λεπτομέρειες σε χρυσή απόχρωση, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.
Η τρίτη εμφάνιση του Παναιτωλικού
Η νέα εμφάνιση του Παναιτωλικού στα αποδυτήρια του γηπέδου της Τρουά
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