Ο Αστέρας Τρίπολης αν και έπαιζε από το 68' με δέκα παίκτες, έφυγε νικητής από το Αγρίνιο καθώς επικράτησε με 2-1 του Παναιτωλικού με τα γκολ των Μπαρτόλο, Χαραλαμπόγλου. Οι Αγρινιώτες ισοφάρισαν προσωρινά με πέναλτι του Λομπάτο, ενώ από την άσπρη βούλα αστόχησε ο Μπουχαλάκης.

Σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι, αλλά με άγρια ομορφιά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε από το Αγρίνιο επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού. Με το τρίποντο αυτό οι Αρκάδες έφτασαν τους Αγρινιώτες στους 36 βαθμούς, με τις δύο ομάδες να έχουν σωθεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Αξίζει να αναφερθεί πως τα... καναρίνια σε πέντε εντός έδρας ματς στα Play Out δεν κατάφεραν να κερδίσουν έχοντας τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τον Παναιτωλικό με 4-3-3 και τον Κουτσερένκο στο τέρμα, τον Μανρίκε αριστερό μπακ, τον Μαυρία δεξί και τους Σιέλη, Κόγιτς στα στόπερ. Την τριάδα στα χαφ αποτέλεσαν οι Εστέμπαν, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου και της επίθεσης οι Λομπάτο, Μπάτζι, Σμυρλής και στις δύο περιπτώσεις από αριστερά προς τα δεξιά.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Αντωνόπουλος κατέβασε τον Αστέρα με 3-4-3 και τον Χατζηεμμανουήλ στο τέρμα, τους Λάσκαρη, Σίπτσιτς, Γιαμπλόνσκι στα στόπερ με τον Τερεζίου μνα έχει όλη την αριστερή πλευρά και τον Άλχο όλη την δεξιά με τους Μεντιέτα και Τζανδάρη να είναι στα χαφ. Όσον αφορά την επίθεση από αριστερά προς τα δεξιά ξεκίνησαν οι Γραμμένος, Μακέντα, Μπαρτόλο.

Η γκολάρα του Μπαρτόλο ξεχώρισε από το πρώτο ημίχρονο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν σαν αγγαρεία και για τις δύο ομάδες, κάτι λογικό από την άλλη, από την στιγμή που και οι δύο είχαν σωθεί. Ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη φάση έγινε και γκολ με τον Μπαρτόλο, τον άνθρωπο που ουσιαστικά έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην σωτηρία των Αρκάδων να κάνει στο 28' με εξαιρετικό πλασέ και με το δεξί μάλιστα το 0-1.

Ένα σκορ το οποίο οι φιλοξενούμενοι κράτησαν με άνεση καθώς όταν χρειάστηκε, όχι και πάρα πολλές φορές να πούμε την αλήθεια, ο Χατζηεμμανουήλ ήταν εκεί να κρατήσει το μηδέν. Έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-1 που έγινε ξαναλέμε με ένα πολύ όμορφο γκολ του Μπαρτόλο.

Πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο με δύο γκολ, χαμένο πέναλτι και αποβολή

Το δεύτερο ημίχρονο η αλήθεια είναι πως δεν είχε σχέση με το πρώτο. Στο διάστημα αυτό είδαμε δύο γκολ, είδαμε δύο πέναλτι, το ένα χαμένο, μια αποβολή και συνολικά πολύ πιο όμορφο θέαμα από δύο ομάδες που κατάφεραν να βρουν το κίνητρο να παίξουν, παρότι δεν είχαν κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ο Χατζηεμμανουήλ έπιασε το πέναλτι του Μπουχαλάκη

Οι δύο ομάδες μπήκαν καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησαν να απειλήσουν χωρίς να καταφέρουν να σκοράρουν και έτσι φτάσαμε στο 62΄λεπτό στο οποίο οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον Σίπτσιτς να ανατρέπει τον Μπάτζι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε άσχημα ο Μπουχαλάκης με τον Χατζηεμμανουήλ να διώχνει με τα πόδια και τους Αγρινιώτες να χάνουν το τρίτο φετινό πέναλτι κόντρα στον Αστέρα και πέμπτο συνολικά.

Ο Λομπάτο αυτή την φορά ευστοχεί και με 10 οι φιλοξενούμενοι

Τέσσερα λεπτά αργότερα όμως είχαμε και άλλο πέναλτι για τον Παναιτωλικό με τον Γραμμένο να κρατάει αντίπαλό του και τον Κόκκινο να πηγαίνει στο VAR για να το δει δίνοντας την παράβαση αλλά και δεύτερη κίτρινη στον Γραμμένο. Αυτή την φορά εκτελεστής ήταν ο Λομπάτο που αυτή την φορά ευστόχησε κάνοντας το 1-1.

Με ωραίο σουτ ο Χαραλαμπόγλου έδωσε τη νίκη στον Αστέρα

Παρότι οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες ήταν αυτοί που έφυγαν με τη νίκη από το Αγρίνιο. Συγκεκριμένα στο 82' ο Γκράνα έδιωξε με το κεφάλι, η άμυνα του Παναιτωλικού κοιμήθηκε και ο Χαρλαμπόγλου με ωραίο σουτ νίκησε τον Κουτσερένκο διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

MVP: Με μία ακόμα γκολάρα ο Μπαρτόλο έκλεισε μια χρπονιά στην οποία πήρε τον Αστέρα από το χέρι και τον κράτησε κατηγορία, οπότε δεν γίνεται να μην είναι αυτός ο πολυτιμότερος παίκτης και του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Στο ύψος τους: Από τους νικητές ο Χαραλαμπόγλου με το γκολ που πέτυχε και ο Χατζηεμμανουήλ με το πέναλτι που έπιασε, από τους ηττημένους ο Λομπάτο που και σκόραρε, αλλά είχε και δοκάρι.

Αδύναμος κρίκος: Τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς ας μην αναφερθούμε σε αδύναμους κρίκους.

Γκάφα: Την έκανε ο Μπουχαλάκης με την κακή εκτέλεση πέναλτι.

Στραγάλι: Ο Κόκκινος θα έπρεπε να δώσει το πέναλτι χωρίς την βοήθεια του VAR καθώς η φάση έγινε μπροστά του.

Το ταμείο του Gazzetta: Τι ταμείο να κάνουμε σε ένα ματς στο οποίο οι δύο ομάδες είχαν σωθεί και ουσιαστικά οι παίκτες τους είχαν το μυαλό τους στις διακοπές...

Οι συνθέσεις του αγώνα

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Κόγιτς, Σιέλης (45′ Γκράναθ), Μαυρίας (83′ Μπελεβώνης), Μπουχαλάκης (83′ Νικολάου), Εστεμπάν (11′ Σατσιάς), Μπρέγκου (62′ Αγκίρε), Λομπάτο, Σμυρλής, Μπάτζι

Asteras AKTOR (Αντωνόπουλος): Χατζηεμαννουήλ, Άλχο (84′ Εμαννουηλίδης), Σίπτσιτς, Τερεζίου, Λάσκαρης, Μεντιέτα (84′ Αλμύρας), Τζανδάρης (78′ Γρομιτσάρης), Γιαμπλόνσκι, Γραμμένος, Μπαρτόλο, Μακέντα (78′ Χαραλαμπόγλου)