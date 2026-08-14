Ο Παναιτωλικός στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του αναδείχθηκε ισόπαλος με την Τρουά στη Γαλλία με σκορ 1-1.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας του με δυνατό φιλικό, στο οποίο ήταν ανταγωνιστικός. Ο Τίτορμος αναδείχθηκε ισόπαλος με την Τρουά της Ligue 1 στη Γαλλία, με 1-1.

Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου είχε καλή κυκλοφορία και δύο καλές ευκαιρίες να προηγηθεί από το πρώτο μέρος, όμως εν τέλει το κατάφερε στο 59ο λεπτό. Ο Μπρέγκου έκανε φανταστική ατομική ενέργεια και με συρτό τελείωμα άνοιξε το σκορ.

Οι Γάλλοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 77' με τον Ριπάρ και το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους.

Την ερχόμενη Τετάρτη (19/8), ο Παναιτωλικός θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα σε νοκ άουτ ματς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας στο «Ελ Πάσο».

Η αρχική ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιά, Μπρέγκου, Μπάσι, Εστεμπάν, Άλεξιτς