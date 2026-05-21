Superleague, η τελική βαθμολογία των playouts!
Με την 10η και τελευταία αγωνιστική, η οποία δεν είχε τη παραμικρή βαθμολογική σημασία ολοκληρώθηκαν τα playouts και παράλληλα η αγωνιστική σεζόν 2025-26 στη Superleague! Δείτε την τελική κατάταξη των 6 ομάδων.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός 6-0
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 3-2
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 1-2
Η τελική βαθμολογία των playouts
9. Ατρόμητος 46
10.Κηφισιά 41
11.Αστέρας Τρίπολης 36
12.Παναιτωλικός 36
--------------------------------------------------
13.ΑΕΛ Novibet 30
14. Πανσερραϊκός 29
