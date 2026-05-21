Οι πέντε ομάδες που αποφάσισαν να στείλουν την επιστολή για να συγκληθεί έκτακτο ΔΣ με κύριο θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος.

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (20/05) έγινε γνωστό πως στάλθηκε η επιστολή των πέντε ΠΑΕ της Stoiximan Superleague με στόχο τη σύγκλιση έκτακτου ΔΣ με βασικό θέμα την αναδιάρθωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων.

Μέχρι χθες ήταν γνωστές μονάχα οι τέσσερις από τις πέντε ομάδες που συνυπέγραψαν το έγγραφο αυτό, δηλαδή ο Παναιτωλικός, ο Πανσερραϊκός, ο Αστέρας AKTOR και η ΑΕΛ Novibet ενώ υπήρχε ερωηματικό για την πέμπτη, με μόνο στοιχείο πως πρόκειται για ένα μέλος του Big-4 του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πλέον μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως αυτή η ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο αριθμός των ομάδων αυτών ήταν ο απαραίτητος προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να προκαλέσουν τη σύγκλιση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με την κίνησή τους αυτή.

Αυτό δεν έχει ακόμα οριστεί, ωστόσο είναι δεδομένο πως θα πρέπει να γίνει σύντομα, αφού αν περάσει η συγκεκριμένη πρόταση, θα πρέπει να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να τεθεί σε ισχύ, οι οποίες απαιτούν κάποιον χρόνο.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να ψηφίσουν υπέρ της θέσης αυτής 11 από τις 14 ΠΑΕ, αλλά και η ΕΠΟ.