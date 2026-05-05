Με επιστολή της η ΑΕΛ Novibet ζητάει σύσκεψη φορέων για την σωτηρία της ομάδας και ρίχνει στο τραπέζι και ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της Super League.

Η ΑΕΛ Novibet πραγματοποιώντας κακές εμφανίσεις στα play out, εκεί που ήταν πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού με έξι βαθμούς διαφορά, βρίσκεται στην τελευταία θέση με 3 πίσω από Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Η αγωνιστική προσπάθεια σωτηρίας συνεχίζεται, ωστόσο στην διοίκηση γλυκοκοιτάζουν και την περίπτωση πιθανής αναδιάρθρωσης της Super League.

Για τον λόγω αυτό οι Θεσσαλοί έστειλαν επιστολή στους φορείς του τόπου στην οποία βέβαια στέκονται στην προσπάθεια να σωθεί η ομάδα.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

«ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κοινοποίηση προς:

Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου

Δήμαρχο Λαρισαίων

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Βουλευτές Νομού Λάρισας

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι,

Σας καλούμε σε επείγουσα σύσκεψη με αποκλειστικό θέμα: τη διασφάλιση της παραμονής της ιστορικής ΑΕΛ στην κατηγορία της Super League.

Εδώ και αρκετό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ανοικτή συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας αναδιάρθρωσης του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Super League, με αύξηση των συμμετεχουσών ομάδων από 14 σε 16.

Μια τέτοια ρύθμιση θα καθιστούσε τη διοργάνωση ανταγωνιστικότερη, λειτουργικότερη και ευθυγραμμισμένη με τα κυρίαρχα ευρωπαϊκά πρότυπα, απαλλάσσοντάς την από τις στρεβλώσεις που επιβάλλει το υφιστάμενο σύστημα play offs / play outs.

Ζητούμε τη συμπαράστασή σας και καλούμε στη συστράτευση όλων των θεσμικών φορέων της περιοχής, με στόχο την υιοθέτηση κοινού ψηφίσματος και τον συντονισμό κοινών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Εν αναμονή της ανταπόκρισής και της διαθεσιμότητας σας, με τη δέσμευση να επανέλθουμε μόλις οριστικοποιηθεί ο τόπος και χρόνος της συνάντησης αυτής.

Λάρισα, 03-05-2026

Για την ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET Για την Ερασιτεχνική ΑΕΛ Για την ΕΠΣ Λάρισας

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Νταβέλης Λάμπρος Ιωακείμ Μπουχλαριώτης Δημήτριος».