Επιστόλη από πέντε ΠΑΕ έφτασε στα γραφεία της Stoiximan Superleague με βασικό θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων.

Πέντε ομάδες της Stoiximan Superleague συνυπέγραψαν επιστολή που απέστειλαν στην λίγκα ζητώντας έκτακτο ΔΣ με κυρίαρχο θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι τέσσερις ομάδες εξ' αυτών είναι η ΑΕΛ, ο Παναιτωλικός, ο Πανσερραϊκός και ο Αστέρας AKTOR, καθώς και μία ομάδα από κείνες του Big-4, η οποία δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Μένει να δούμε αν θα υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα αυτό των ομάδων και γίνει κάποιο έκτακτο ΔΣ. Να σημειώσουμε πως για να περάσει η πρόταση χρειάζεται 11 ψήφους από τις 14 ομάδες.