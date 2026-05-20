Η αποστολή του Παναιτωλικού για το τελευταίο ματς της σεζόν με φιλοξενούμενο τον Αστέρα AKTOR στο Αγρίνιο (21/5, 19:00).

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου 2025-26, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR, στο Αγρίνιο. Θυμίζουμε πως αμφότερες οι ομάδες είναι βαθμολογικά αδιάφορες, καθώς με την ισοπαλία του Τίτορμου στην έδρα του Πανσερραϊκού κρίθηκε ο υποβιβασμός των Σερραίων, μαζί με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κόστα Άλεξιτς, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες, όπως και στον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, καθώς αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς με τα Λιοντάρια, στο οποίο σκόραρε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι.

Από την άλλη στην αποστολή επιστρέφει ο Νίκολα Στάγιτς, πέντε μήνες μετά την επέμβαση που έκανε στον προσαγωγό του. Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο Αλεξάντρου Ματσάν, δίχως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθώς προέρχεται από πολύ «επιβαρυμένη» σεζόν

Τέλος, εκτός παραμένει για δεύτερη διαδοχική αγωνιστική ο Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Πανσερραϊκό, λόγω ενοχλήσεων.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.