Ο Νίκολα Στάγιτς του Παναιτωλικού θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση στον προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους μήνες.

Άσχημα είναι τα νέα στον Παναιτωλικό για την κατάσταση του Νίκολα Στάγιτς. Ο Σέρβος στόπερ εδώ και εβδομάδες δεν βρίσκεται στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, καθώς ακολουθεί θεραπεία λόγω θλάσης που υπέστη, όμως οι ενοχλήσεις του στον προσαγωγό παραμένουν και το ιατρικό επιτελείο έκρινε σκόπιμο πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με επέμβαση.

Ο κεντρικός αμυντικός των Αγρινιωτών θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου το ερχόμενο Σάββατο (20/12) και μετά την επέμβαση θα υπάρξει εκτίμηση για τον χρόνο αποκατάστασης του.

To δεδομένο είναι πως ο Στάγιτς θα μείνει εκτός για τους επόμενους μήνες και συνεπώς η απόκτηση κεντρικού αμυντικού τη μεταγραφική περίοδο γίνεται από τις βασικές προτεραιότητες. Φυσικά στο «Emileon» υπήρχε ούτως ή άλλως η απόφαση για ενίσχυση στα στόπερ, από τη στιγμή που ο Σεμπάστιαν Μλάντεν δεν αγωνίστηκε καθόλου στο πρώτο μισό της σεζόν, λόγω των διαδοχικών τραυματισμών του.

Πλέον ο Γιάννης Αναστασίου υπολογίζει για το κέντρο της άμυνας στο δίδυμο Χρίστος Σιέλης - Ουνάι Γκαρθία και στον αμυντικό χαφ Λάζαρ Κόγιτς, ο οποίος λόγω των απουσιών στα στόπερ έχει χρησιμοποιηθεί επί το πλείστον στο κέντρο της άμυνας.

Εκτός του Στάγιτς την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει άμεσα και πιο συγκρκιμένα την Πέμπτη (18/12) ο Μιγκέλ Λουίς για την αποκατάσταση του χιαστού του, μετά τη ρήξη που υπέστη.