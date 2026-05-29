Ο κύβος ερρίφθη. Ο Παναιτωλικός έκλεισε το ζήτημα του προπονητή, καθώς κόντρα στα... σενάρια και της φήμες των προηγούμενων ημερών, που είχαν διαψευστεί από το κλαμπ, ο Γιάννης Αναστασίου θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος κόουτς το προηγούμενο διάστημα έχει συνεργαστεί με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΠΑΕ για τον προγραμματισμό της ερχόμενης σεζόν, ο οποίος πλέον μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

Επί της ουσίας το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς Αγρινιωτών, η οποία αναμένεται σύντομα, όμως το δεδομένο είναι πως Αναστασίου είναι αυτός που θα αναλάβει να «χτίσει» τον Παναιτωλικός της νέας σεζόν.

H δεύτερη θητεία του 53χρονου τεχνικού άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν διαδέχτηκε τον Γιάννη Πετράκη. Σε 32 παιχνίδια πρωταθλήματος ο απολογισμός ήταν 8 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 14 ήττες.

Θυμίζουμε πως η πρώτη συνεργασία του Αναστασίου με τον Τίτορμο ήταν τη διετία 2021-23, με τις δυο πλευρές να γνωρίζονται άριστα και πλέον να μπαίνουν στην τέταρτη κοινή χρονιά τους.