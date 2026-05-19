Η συγκινητική ομιλία του Ριμπάλτα στους παίκτες της ΑΕΚ: «Έχασα τον πατέρα μου τον Νοέμβριο και με βοηθήσατε να το ξεπεράσω»

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα είχε μια συγκινητική στιγμή μέσα στη σεζόν, η οποία προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της φιέστας από τα μάτριξ.

Κατά τη διάρκεια της φιέστας της ΑΕΚ την Κυριακή από τα μάτριξ της Allwyn Arena έγινε μια ξεχωριστή αναδρομή στα πρωταθλήματα που κατέκτησε η Ένωση στην ιστορία της, ενώ προβλήθηκαν και ιδιαίτερες στιγμές από τη φετινή της πορεία μέχρι τον τίτλο.

Μεταξύ άλλων προβλήθηκαν ομιλίες του Μάρκο Νίκολιτς από τα αποδυτήρια, αλλά και ένα απόσπασμα από ομιλία του Χαβιέρ Ριμπάλτα στα Σπάτα. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των κιτρινόμαυρων είχε χάσει πριν μήνες τον πατέρα του και στην ομιλία του στους παίκτες της ΑΕΚ στην κοπή της πίτας για το 2026 είχε αναφερθεί με συγκίνηση στο πως η ομάδα τον βοήθησε για να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Θα ξεκινήσω με τις ευχαριστήριες για τους ανθρώπους γύρω σας, τους εργαζόμενους του κλαμπ που κάνουν την δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Όλοι εσείς είστε σαν οικογένεια για εμένα», αναφέρει αρχικά και στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένος λέει στους παίκτες:

«Ξέρετε πως έχασα τον πατέρα μου τον περασμένο Νοέμβριο και το να είμαι μαζί σας κάθε μέρα με βοήθησε πραγματικά να ξεπεράσω τη δύσκολη αυτή τη στιγμή για εμένα».

Δείτε από το 02:20 του βίντεο: