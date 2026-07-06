Αμέσως μετά την άφιξη της στο Άπελντορν της Ολλανδίας η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Από το αεροδρόμιο στο γήπεδο! Η προετοιμασία της ΑΕΚ άρχισε με κάθε επισημότητα, καθώς λίγο μετά την άφιξη της αποστολής στο Άπελντορν της Ολλανδίας οι πρωταθλητές βγήκαν το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) στο χορτάρι του προπονητικού τους κέντρου και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Mε την πρώτη προπόνηση εκκίνησε το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουλίου. Εν συνεχεία οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς θα έχουν τετραήμερο ρεπό και το δεύτερο μισό της προετοιμασίας θα γίνει από τις 23 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Στα δυο μέρη θα γίνουν από τρία φιλικά, ήτοι έξι συνολικά μέχρι την επιστροφή της ομάδας. Θυμίζουμε πως πρώτο επίσημο ματς είναι στις 12 Αυγούστου, το Super Cup με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, ενώ μια εβδομάδα μέτά ο Δικέφαλος θα μπει στη μάχη των Play Offs του Champions League.

Η αποστολή της ΑΕΚ για την προετοιμασία

Τερματοφύλακες

Στρακόσα

Μπρινιόλι

Αγγελόπουλος

Μπαλαμώτης

Σαρακασίδης

Αμυντικοί

Μουκουντί

Πήλιος

Ρότα

Γκεοργκίεφ

Βίντα

Πένραϊς

Ρέλβας

Αλεξίου

Τσαραμανίδης

Χριστακόπουλος

Ψυρόπουλος

Μέσοι

Μαρίν

Μάνταλος

Λιούμπισιτς

Σαχαμπό

Καλοσκάμης

Γκατσίνοβιτς

Επιθετικοί

Κουτέσα

Ελίασον

Κοϊτά

Ζούμπκοβ

Γιόβιτς

Βάργκα

Ζίνι

Καραργύρης

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει