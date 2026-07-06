ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη γιορτή στην Δράμα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος
Το tour του τροπαίου της ΑΕΚ στην Μακεδονία συνεχίζεται. Μετά την Κατερίνη, την Καβάλα και τις Σέρρες σειρά είχε η Δράμα, με τους Ενωσίτες της περιοχής να δίνουν δυναμικό παρών στην Πλατεία Ελευθερίας.
Μικροί και μεγάλοι Μακεδόνες φίλοι του Δικεφάλου έστησαν πάρτι με καπνογόνα, βεγγαλικά και συνθήματα, ενώ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την κούπα που σήκωσε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και να φωτογραφηθούν με αυτήν.
Πλέον το τρόπαιο θα πάει στον Έβρο, καθώς κατά σειρά θα βρεθεί σε Ορεστιάδα, Κομοτηνή και Αλέξανδρούπολη.
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Η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ το επόμενο διήμερο
ΤΡΙΤΗ 7/7
- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: στις 11.00 στην Πλατεία Δασίου.
- ΚΟΜΟΤΗΝΗ: στις 20.00 στην Κεντρική Πλατεία Ειρήνης.
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: στις 11.00 κάτω από την Πλατεία Φάρου.
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