Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γαλλία, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα συνεχίσει στη Λιόν και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Δύσκολα φαίνεται πως θα προχωρήσει στην απόκτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό η Λιόν, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα.

Ο Ουκρανός φορ που βρίσκεται με τη μορφή δανεισμού στους «λιονέ» από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και οι Πειραιώτες αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν, μετά την απόκτηση του Κλέιτον και έχοντας επίσης στο ρόστερ τους Ελ Καμπί και Ταρέμι.

Ωστόσο, παρά τις -σχετικά- καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί (2 γκολ και 1 ασίστ σε 10 συμμετοχές), ο 30χρονος λογικά θα επιστρέψει στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το sport.fr, που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στη Λιόν δεν σκοπεύουν να πληρώσουν τη ρήτρα των 5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Ο σύλλογος της Ligue 1 δεν βρίσκεται και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση και η περίπτωση αγοράς του Γιάρεμτσουκ συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.