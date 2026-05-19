Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει και πάλι την περίπτωση του εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλι, όπως υποστηρίζει γαλλικό δημοσίευμα.

Η μεταγραφολογία ήδη άρχισε για τον Ολυμπιακό, λίγες μόνο ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν (2025-2026), που βρήκε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 2η θέση της Stoiximan Superleague.

Παρά το γεγονός πως ακόμη δεν έχει γίνει το καθοριστικό ραντεβού του Βάσκου με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, έτσι ώστε να «στηθεί» το πλάνο της νέας χρονιάς και να τεθούν επί τάπητος οι αναγκαίες προσθήκες, μερικά ονόματα ποδοσφαιριστών εμφανίζονται στο ρεπορτάζ των Πειραιωτών.

Ένα εξ' αυτών δεν είναι και τόσο άγνωστο, αφού απασχόλησε και τον Ιανουάριο. Ο λόγος για τον Γεωργιανό εξτρέμ, Ζούρικο Νταβιτασβίλι, που αγωνίζεται για λογαριασμό της Σεντ Ετιέν, έχοντας μάλιστα συμβόλαιο με τον σύλλογο της Ligue 2 έως το 2028. Μάλιστα φέτος μέτρησε 15 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές.

Σύμφωνα με γαλλικό μέσο, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάζονται ξανά... ζεστοί αναφορικά με την περίπτωση του 25χρονου winger, που κοστολογείται στα 15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι Πειραιώτες δεν... παίζουν μόνοι τους, αφού ο παίκτης τσεκάρεται επίσης από Μπενφίκα, Έβερτον, Μπεσίκτας, Λιλ και Μονακό.