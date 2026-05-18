Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Κηφισιά έχει σχεδόν τελειώσει το θέμα της έδρας της νέας σεζόν, καθώς αναμένεται να παραμείνει στη Λεωφόρο.

Μπορεί από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ, ώστε να γίνει πιο... ομαλή μετάβαση στον Βοτανικό, να φάνταζε δεδομένο πως την ερχόμενη σεζόν το «Απόστολος Νικολαΐδης» δεν θα ήταν «ενεργό» στη Stoiximan Super League, όμως όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτό δεν ισχύει. Το γήπεδο της Λεωφόρου αναμένεται να μείνει ανοιχτό για χάρη της Κηφισιάς!

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων πέτυχε το μεγαλύτερο επίτευγμα του στην παρουσία του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία και από τη στιγμή που η σεζόν ολοκληρώνεται μπαίνει σε διαδικασία προγραμματισμού για την επόμενη χρονιά. Ένα βασικό ζήτημα που «ταλαιπώρησε» φέτος την ομάδα είναι το γηπεδικό της, καθώς το γεγονός ότι η φυσική έδρα του συλλόγου, το Ζηρίνειο, δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες Super League, αναγκάστηκε να ψάχνει γήπεδο μέχρι να καταλήξει στη Νεάπολη.

Θυμίζουμε πως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε η Κηφισιά μέχρι να καταλήξει στη Νίκαια αγωνίστηκε ως γηπεδούχος σε Βόλο, Περιστέρι και Αγρίνιο, όμως ακόμα και αυτό το πρόβλημα κατάφερε να «υπερκεράσει» η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η Κηφισιά φαίνεται πως έλυσε το θέμα πριν καν ολοκληρωθεί αυτή η σεζόν, καθώς όλα συνηγορούν πως του χρόνου θα παίζει στη Λεωφόρο. Τα δυο κλαμπ έχουν ανοιχτό δίαυλο από τη στιγμή που «μετακόμισε» εκεί για τα δύο τελευταία της παιχνίδια για τα Play Out, λόγω του προβλήματος που προέκυψε σε πυλώνα του γηπέδου της Νίκαιας και όπως προκύπτει υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να σφραγιστεί τυπικά το deal των δυο κλαμπ και τότε η Κηφισιά θα «καθαρίσει» νωρίς με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Φυσικά είναι αξιοσημείωτο πως το κλαμπτων Βορείων Προαστίων θα κρατήσει «ζωντανό» ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας.