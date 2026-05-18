Ο ΠΑΟΚ έμεινε από καύσιμα στην τελική ευθεία κι αυτό φανερώνουν και οι αριθμοί.

Ο ΠΑΟΚ μέχρι τις αρχές Φλεβάρη έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο κι έδειχνε ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση για να πάρει μέχρι τέλους για το νταμπλ.

Η ΑΕΚ είχε μείνει εκτός Κυπέλλου από τον ΟΦΗ και ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τους Θεσσαλονικείς. Μετά το τραγικό γεγονός στη Ρουμανία, όμως, όλα μαύρισαν για τον σύλλογο. Συνέχεια εντός κι αγωνιστικού χώρου γίνονταν πράγματα που ήταν δύσκολο να εξηγηθούν και ν' αναλυθούν.

Το σίγουρο είναι ότι στην τελική ευθεία ο ΠΑΟΚ έμεινε από καύσιμα. Έχασε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και με τον ίδιο αφελή τρόπο και τη 2η θέση.

Ο Δικέφαλος απώλεσε 9 βαθμούς σε ματς που προηγήθηκε. Με τον Αστέρα Aktor γύρισε το εις βάρος του 1-0 σε 1-3 κι όμως πέταξε δύο βαθμούς με το τελικό 3-3. Με την ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε κι έμεινε στο 1-1, ενώ στο τέλος θα μπορούσε και να ηττηθεί. Σύνολο 4 χαμένοι βαθμοί.

Στον Βόλο προηγήθηκε νωρίς και ηττήθηκε 2-1 στο φινάλε και με τον Παναθηναϊκό βρέθηκε μπροστά με 2-0, είχε φάσεις και για τρίτο γκολ και τελικά έμεινε στο 2-2 κι έχασε τη δεύτερη θέση. Ακόμα 5 βαθμοί.

Με τον ίδιο τρόπο έχασε και το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Προηγήθηκε και ηττήθηκε 3-2 με αποτέλεσμα να βυθιστεί ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια.

Σε δύο ματς αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έκανε ανατροπή. Με τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο έχανε 1-0 και το γύρισε σε 2-1 στην Τούμπα και με τον Λεβαδειακό έμεινε πίσω με 1-0 και 2-1 και επικράτησε στο φινάλε με 3-2.

Επίσης, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποφύγει την ήττα σε δύο ακόμα ματς που έμεινε πίσω στο σκορ. Με τον Ολυμπιακό εκτός και την ΑΕΚ στα playoffs στην Τούμπα, έχανε 1-0 και ήρθε ισόπαλος 1-1.

Από το +28 στο +4

Ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα είχε 41 γκολ υπέρ και 13 κατά μέχρι και την 1η Φλεβάρη. Τότε νίκησε στην Τούμπα 4-1 τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς, που ο σύλλογος πενθούσε για τους επτά οπαδούς που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Έκτοτε, ήρθε η κατηφόρα. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε 20 γκολ και δέχθηκε 16 με τον τελικό του Κυπέλλου. Σημείωσε 41 τέρματα σε 18 παιχνίδια πρωταθλήματος και τα μισά 20, στα υπόλοιπα 15 με τον τελικό του Κυπέλλου... Τα 4 γκολ ήταν τον Μάρτιο με την Κηφισιά και τα 3 μπήκαν προς το φινάλε. Επρόκειτο για παιχνίδι που ήταν κανονικά να γίνει τέλος Γενάρη.

Ο ΠΑΟΚ, παράλληλα, είχε 3 γκολ παθητικό στα πρώτα 9 ντέρμπι. Δέχθηκε 1 γκολ από τον Ολυμπιακό στην Τούμπα και 2 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Είχε μηδέν παθητικό με Ολυμπιακό στο Φάληρο για πρωτάθλημα και Κύπελλο, με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια της σεζόν και με τον Παναθηναϊκό σε 3 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Σε 6 ματς στα playoffs και στον τελικό με τον ΟΦΗ, σε 7 ματς δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 11 γκολ... Δέχθηκε 8 περισσότερα γκολ σε δύο λιγότερα μεγάλα παιχνίδια εντός συνόρων, απ' ό,τι είχε μέχρι να μπει στην τελική ευθεία. Και μοιραία έχασε όλους τους στόχους του.

Η σωματική κούραση των Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη, που τράβηξαν μεγάλο κουπί, η απουσία του Μεϊτέ, ο οποίος από τις αρχές Φλεβάρη κι έπειτα χάθηκε εντελώς, ήταν μία από τις αιτίες, που ο ΠΑΟΚ αμυντικά κατέρρευσε κι έπαιζε πολλές φορές με τεράστια αφέλεια και χωρίς ψυχραιμία.

Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θέλαμε όλοι μας.



Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας.



