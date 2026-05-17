Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει δώσει το βάπτισμα του πυρός στη Super League σε 7 Έλληνες γεννημένους από το 2001 και μετά, γεγονός που δικαιώνει το ποδοσφαιρικό project της Κηφισιάς.

Η Κηφισιά μπορεί να πήγε βαθμολογικά αδιάφορη στην Τρίπολη και να προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον κόντρα σε έναν Αστέρα AKTOR που... καιγόταν για τρίποντο, ώστε να «καθάριζε» την παραμονή, μια αγωνιστική πριν το φινάλε των Play Out, όμως τελικά έκανε τη «ζημιά» στους Αρκάδες. Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρουσίασε ομάδα που παρά τα πολλά νέα πρόσωπα ήταν παραπάνω από ανταγωνιστική κόντρα στους Αρκάδες και κατάφερε να φύγει με ψηλά το κεφάλι από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Καταρχάς, η βασική νοοτροπία του κλαμπ, την οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα ο διοικητικός ηγέτης, Χρήστος Πρίτσας, είναι πως «χτυπάει» όλα τα παιχνίδια ασχέτως αντιπάλου και ποδοσφαιρικού κινήτρου κι αυτό επιβεβαιώθηκε περίτρανα στην Τρίπολη, παρόλο που ο βασικός στόχος της παραμονής έχει επιτευχθεί εδώ και μια εβδομάδα.

Παράλληλα στο ποδοσφαιρικό project του συλλόγου των Βορείων Προαστίων υπάρχει ο στόχος για ανάδειξη νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Φυσικά το μεγάλο «παράσημο» σε αυτήν την προσπάθεια είναι ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης, οι οποίοι με «διαβατήριο» το φανταστικό πρώτο μισό της σεζόν υπό τις οδηγίες του Αργεντινού τεχνικού έφτασαν στην Εθνική και έκαναν τη μεταγραφή καριέρας στον Παναθηναϊκό, προσφέροντας παράλληλα σημαντικά έσοδα στην ομάδα.

Στις τάξεις της Κηφισιάς δεν θέλουν να μείνουν μόνο στο «πράσινο» δίδυμο αλλά να... βγάλουν κι άλλους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό φάνηκε και από την επιλογή στη θέση του Τεττέη στην επίθεση να στηριχθούν δύο νεαροί Έλληνες φορ, όπως είναι ο Αποστόλης Χριστόπουλος και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης. Ο δεύτερος μάλιστα αποκτήθηκε με αγορά από την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ και αποδείχθηκε πρωταγωνιστής στο ματς που έκρινε την παραμονή, στην έδρα του Πανσερραϊκού, στο οποίο προσέφερε γκολ και ασίστ.

Οι «πρωτάρηδες» της Κηφισιάς

Μπορεί τα «φώτα» στο ματς με τον Αστέρα AKTOR να έπεσαν στον 25χρονο τερματοφύλακα Απόστολο Τσιλιγγίρη, ο οποίος πήρε ξανά την ευκαιρία του στη Super League έπειτα από περίπου 7 χρόνια, όμως από αυτό το παιχνίδι υπήρχαν πολλαπλά κέρδη για το «αύριο» της Κηφισιάς.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, Χρήστος Λίγδας και ο συνομήλικος του στόπερ, Θόδωρος Φαϊτάκης μετά από γεμάτη σεζόν στο πρωτάθλημα της U19 έκαναν την παρθενική τους εμφάνιση στη Super League. Ο πρώτος είναι μέλος της «φουρνιάς» του Ολυμπιακού που σήκωσε το Youth League αγωνίστηκε 67 λεπτά, ενώ σε αυτό το χρονικό σημείο μπήκε ο Κρητικός αμυντικός, ο οποίος «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά στον Εργοτέλη.

Εκτός αυτών, ο 19χρονος μέσος Αλέξανδρος Πόθας λίγες μέρες μετά το ντεμπούτο του κόντρα στον Ατρόμητο έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός και ήταν αναντικατάστατος στη μεσαία γραμμή, κάνοντας μια αρκετά «μεστή» εμφάνιση για παιδί που κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Ο νεαρός χαφ είναι ποδοσφαιρικό προϊόν των ακαδημιών της Κηφισιάς και θεωρείται από τα μεγάλα project της επόμενης ημέρας.

Στους τρεις rookies προστέθηκαν και δύο πιο «ψημμένα» παιδιά. Αρχικά, ο 22χρονος εξτρέμ Μιχάλης Πατήρας, ο οποίος ήταν βασικότατος στα ματς Κυπέλλου και είχε κάνει μια εμφάνιση στο πρωτάθλημα στην ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet στη Νίκαια.

Φυσικά ως... έκπληξη δεν μπορεί να θεωρηθεί η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη. Ο 24χρονος χαφ και πρώην αρχηγός της ΑΕΚ Β' είναι εδώ και δύο μήνες αναντικατάστατος στα πλάνα του «Σέμπα», όντας η «αποκάλυψη» του ρόστερ σε αυτό το διάστημα. Ο νεαρός μέσος από τον Γενάρη του 2025 δούλεψε υπό τις οδηγίες του Αργεντινού κι εν τέλει «προσπέρασε» στην ιεραρχία δυο ιδιαίτερα έμπειρους παίκτες, όπως είναι ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Λούκας Βιγιαφάνιες, με αποτέλεσμα να θεωρείται ως βασικός και ενόψει της νέας σεζόν.

«Θα ήθελα να σημειώσω πως στη διάρκεια της σεζόν χρησιμοποιήσαμε 7 νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Επτά παιδιά που έπαιξαν πρώτη φορά στη Super League, μαζί μας και γενικά. Είμαι πολύ περήφανος για όλα αυτά τα παιδιά. Είναι μια προσπάθεια που κάνει το κλαμπ και δουλεύει γι' αυτό στην φετινή σεζόν», επισήμανε σχετικά ο Σεμπάστιαν Λέτο στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Οι 7 Gen Z που έγιναν «Σουπερλιγκάτοι» στην Κηφισιά